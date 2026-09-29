Estos son los líderes de La Mayiza, la facción del Cártel de Sinaloa que encabeza ‘El Mayito Flaco’

De ‘Aquiles’ a ‘El Güero Chompas’: los líderes de La Mayiza señalados por Estados Unidos. (Departamento del Tesoro)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la estructura de La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa bajo las órdenes de Ismael Zambada Sicairos, ‘El Mayito Flaco’, hijo de ‘El Mayo’ Zambada.

Las agencias estadounidenses sancionaron a líderes de La Mayiza, desde colaboradores cercanos a ‘El Mayito Flaco’ hasta jefes de plaza en Baja California, entidad gobernada por Marina del Pilar.

En total fueron señaladas 21 personas, incluido Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California; su hermano Luis Alfonso y Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, a quienes las autoridades estadounidenses señalan como presuntos facilitadores políticos de Los Rusos, brazo armado de La Mayiza.

Estos son los líderes de La Mayiza, facción del Cartel de Sinaloa, en Baja California, de acuerdo con el Departamento del Tesoro de EU. (Departamento del Tesoro EU)

¿Quiénes están en la cúpula de La Mayiza?

Dentro de las personas de confianza de ‘El Mayito Flaco’, el Departamento del Tesoro señaló a Hildegardo Gastélum García, ‘Aldo’, como presunto asesor del capo.

Supuestamente, ‘Aldo’ ayuda en el tráfico de drogas y lava las ganancias de actividades ilícitas a través de un hotel ubicado en Culiacán.

Jorge Luis ‘El Güero Chompas’ y Francisco Javier Mendoza Uriarte tienen una larga trayectoria en el Cártel de Sinaloa. Ambos fueron colaboradores de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, pero tras su detención en julio de 2024 decidieron alinearse con La Mayiza.

Estos son los principales líderes de La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con el Departamento del Tesoro de EU. (Departamento del Tesoro de EU)

Ahora, ‘El Güero Chompas’ es jefe de seguridad de La Mayiza y bajo sus órdenes está Lorenzo Castillo Maldonado, quien se encarga de brindar protección a ‘El Mayito Flaco’.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, Castillo estaba recluido en prisión y enfrentaba una pena perpetua, pero el Cártel de Sinaloa habría sobornado a funcionarios mexicanos para lograr su liberación.

Entre sus funciones, a Lorenzo Castillo lo vinculan con bandas criminales para contratar sicarios, traficar drogas y lavar dinero del Cártel de Sinaloa.

¿Quiénes son los jefes de plaza de La Mayiza?

En segundo término, pero no por eso menos importantes dentro de la operación de La Mayiza, están los jefes de plaza.

El Departamento del Tesoro mencionó a Alfonso Arzate García, conocido como ‘Aquiles’, y René Arzate García, ‘La Rana’, como líderes de plaza de Tijuana, Baja California.

“Utilizan la violencia, alianzas estratégicas y una profunda influencia local -incluida la corrupción política y policial- para mantener el control sobre su territorio”, acusan.

Los principales operadores de ‘Aquiles’ y ‘La Rana’ para realizar actividades delictivas son al menos tres sujetos: Pedro Humberto Martínez Rodríguez, alias ‘El Gordo Flubber’; Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, conocido como ‘El Cabezón’; y Franklin Ernesto Huezo Hernández, ‘El Ranchero’.