Fernanda Tapia aclara ingreso ‘millonario’ y casa que compró por 10 mdp: ‘Esa cifra no es mi sueldo’

La directora de Radio Educación, Fernanda Tapia Canovi, aclaró el origen de los 25 millones 493 mil 866 pesos de ingresos netos que reportó en su declaración patrimonial correspondiente a 2025, luego de que la cifra fue interpretada como parte de su salario como funcionaria pública.

Tapia explicó que la mayor parte de ese monto corresponde a la venta de un inmueble que formaba parte de su patrimonio, y no a su sueldo como directora de Radio Educación.

“Y puede prestarse a confusión, así como fue tratado. Se está hablando de unos ingresos, bueno, enormes, como de millones de pesos, una cifra que no es mi sueldo, no solo como directora de Radio Educación, vamos, ni juntando cualquiera de mis trabajos”, explicó.

Fernanda Tapia Canovi ocupa la dirección general de Radio Educación desde el 1 de diciembre de 2024.

Su nombramiento fue informado por la Secretaría de Cultura federal en diciembre de ese año.

¿De dónde salieron los 25 millones de pesos de Fernanda Tapia?

De acuerdo con la declaración patrimonial presentada ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Tapia reportó ingresos netos por más de 25 millones de pesos durante 2025.

De ese total, 19 millones 777 mil 333 pesos corresponden a la enajenación de un inmueble, mientras que un millón 845 mil 758 pesos fueron registrados como remuneración anual neta por su cargo público como directora general de Radio Educación.

La funcionaria explicó que compró una casa en 2010 y que para realizar mejoras al inmueble tuvo que solicitar un préstamo, lo que representó una carga financiera.

“La mayor parte de esta cantidad corresponde a la venta de un bien de mi patrimonio. Yo compré en 2010 una casa y tuve que pedir un préstamo para poderla ir mejorando, y después esa hipoteca me asfixiaba. Así que en 2025 vendí ese inmueble”, relató.

Tapia señaló que habitó esa propiedad desde 2012 y hasta 2025, por lo que, con los recursos obtenidos por la venta, pudo liquidar la hipoteca y adquirir una vivienda más pequeña.

“Con el dinero de esa venta se pagó una hipoteca monstruosa y pude comprar una casita, la mitad de tamaño y a la mitad, o mucho menos, del costo de la anterior”, dijo.

Fernanda Tapia compró una casa de 10.4 mdp

En su declaración patrimonial, presentada el 1 de mayo de 2026, también aparece registrada la adquisición de una casa por 10 millones 450 mil pesos, operación que fue reportada como realizada de contado.

La directora de Radio Educación explicó que la nueva propiedad tiene un valor considerablemente menor al inmueble que vendió.

“Incluso siempre jugaba yo la broma de que era la primera funcionaria que, al entrar a un trabajo público, cambiaba su casa grandota por una chiquita”, comentó.

De acuerdo con Fernanda Tapia, después de la venta pudo adquirir una propiedad de menor tamaño y utilizar parte de los recursos para cumplir con sus obligaciones financieras y fiscales.

“Sí, con los recursos de esa venta, a casa pude conseguir una propiedad mucho más pequeña y hacer frente a mis obligaciones fiscales, las del banco y demás”, agregó.

Tapia subrayó que la información puede consultarse en su declaración patrimonial, pero decidió explicar públicamente el origen de los recursos para evitar que la cifra fuera interpretada como su sueldo.

“Mi declaración patrimonial es pública; toda esta información la pueden consultar. Pero quise explicarlo directamente porque un encabezado puede hacer parecer que esos millones corresponden a mi salario”, señaló.