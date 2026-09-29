Con jugos y kombucha: Así es Vida Orgánica Tijuana, negocio del exesposo de Marina del Pilar en la mira de OFAC

Recientemente, Marina del Pilar dejó de figurar como una de las propietarias del negocio de Vida Órganic Tijuana. (Fotografía. Shutterstock, Cuartoscuro)

Desde frutas y verduras hasta jugos preparados al momento, productos veganos y kombucha forman parte de la oferta de Vida Orgánica Tijuana, un mercado que fue fundado con la participación de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su exesposo Carlos Torres Torres.

Este negocio de productos naturales y orgánicos fue incluido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos entre las empresas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) este martes 29 de septiembre de 2026.

El establecimiento opera comercialmente como Vive Orgánico Fresh Market en Lomas de Agua Caliente, donde ofrece productos orgánicos, naturales y artesanales, además de opciones para distintos tipos de alimentación. El espacio funciona como mercado y también cuenta con una barra donde se preparan malteadas, jugos y alimentos como ensaladas.

¿Cómo es Vida Orgánica Tijuana y dónde se encuentra?

A diferencia de una tienda naturista enfocada únicamente en suplementos o productos empaquetados, Vive Orgánico cuenta con diferentes secciones. Entre ellas se encuentran abarrotes, frutas y verduras, lácteos, suplementos alimenticios, postres y snacks, además de carnes orgánicas y mariscos.

El concepto también contempla productos dirigidos a personas que siguen diferentes tipos de alimentación, con opciones veganas, vegetarianas, keto, bajas en carbohidratos, sin gluten y sin azúcar.

Además de realizar compras directamente en el establecimiento, el mercado ofrece la posibilidad de hacer pedidos en línea y recogerlos en el lugar.

En sus redes sociales se observa que el lugar está diseñado como un pequeño supermercado especializado, con anaqueles, refrigeradores y distintas áreas donde se distribuyen los productos orgánicos.

El establecimiento se encuentra en Blvd. de Las Américas 5117, Lomas de Agua Caliente, Tijuana, donde concentra su oferta de productos orgánicos y alternativas para diferentes tipos de alimentación.

¿Qué productos venden en Vida Orgánica Tijuana?

Uno de los principales atractivos del establecimiento es su barra de bebidas, donde se preparan jugos naturales, smoothies, café y shakes con proteína.

En Vida Orgánica Tijuana también se pueden encontrar jugos elaborados con frutas y vegetales como pepino, zanahoria, manzana, naranja, apio y espinaca, entre otros ingredientes.

Otra de las bebidas populares del lugar es la kombucha, una bebida que se obtiene a partir de la fermentación del té con azúcar y un cultivo de bacterias y levaduras.

Entre los productos más promocionados en sus redes sociales están los shakes, que pueden prepararse con leche vegetal, entera o deslactosada y combinarse con ingredientes como frutos rojos, plátano, cacao, guayaba y granola. Algunas opciones también permiten añadir proteína vegetal para complementar la bebida.

En el apartado de alimentos también hay opciones prácticas para quienes tienen poco tiempo para cocinar o buscan una comida ligera, como sándwiches de jamón de pavo y ensaladas de pollo.

En los anaqueles también se pueden encontrar botanas y productos empaquetados, entre ellos pistaches tostados con sal marina, chicharrón de cerdo keto y tortillas de maíz. La oferta incluye productos menos convencionales, como dip de jamaica y kombucha de mango con chile, que amplían la variedad de alternativas disponibles en el establecimiento.

¿Quiénes fundaron Vida Orgánica Tijuana?

Vida Orgánica Tijuana S. de R.L. de C.V. fue registrada en noviembre de 2020 y el establecimiento opera comercialmente bajo el nombre de Vive Orgánico Fresh Market. Entre quienes participaron originalmente en la sociedad estuvieron Marina del Pilar Ávila, Carlos Torres Torres, Luis Alfonso Torres Torres, Juan Manuel Lameiro Camacho, Luis Jaime Lameiro Camacho, María del Socorro Terrazas Ciapara y Miriam Miranda Hernández.

Años después, Carlos Torres explicó que su participación en el proyecto duró cerca de un año y señaló en agosto de 2025 que ya no participaba en el mercado ni en algún otro comercio. El exesposo de la gobernadora también describió el negocio como un pequeño mercado de productos orgánicos ubicado cerca del Instituto México.

En el caso de Marina del Pilar, su relación con la empresa también cambió. El 10 de septiembre de 2026 se realizó una modificación de las escrituras de Vida Orgánica con la que la gobernadora dejó de figurar en la sociedad, de acuerdo con información publicada por Semanario ZETA.

El mercado, sin embargo, continúa en funcionamiento y hasta septiembre de 2026, el negocio todavía promocionaba sus bebidas y alimentos desde su establecimiento de Lomas de Agua Caliente.