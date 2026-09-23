¡Con Majo Aguilar y el Komander! Feria Nacional del Huipil y el Café 2026: Fechas y cartelera OFICIAL

La mayoría de los conciertos de la Feria Nacional del Huipil y el Café 2026 serán gratuitos, aunque algunas presentaciones tendrán costo adicional. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

¿Con un cartel mejor que el Festival Arre? La Feria Nacional del Huipil y el Café 2026 sacó la casa por la ventana este año, ya que anunció una cartelera que reúne a figuras como Majo Aguilar, El Komander y Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho en el evento dedicado a exaltar la cultura de la comunidad de Cuetzalan del Progreso.

La celebración se extenderá durante 10 días, a lo largo de los cuales los asistentes podrán encontrarse con actividades artísticas y culturales, además de acercarse a las tradiciones de la región, sus artesanías y las degustaciones de café producido en la zona.

Pero la fiesta no se quedará solamente en los escenarios. La programación también contempla una jornada deportiva, pues las leyendas del Club Puebla se enfrentarán a una selección de jugadores de la comunidad de Cuetzalan en un partido que llevará parte de la historia del futbol poblano a la feria.

Majo Aguilar estará en la Feria Nacional del Huipil y el Café 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Feria Nacional del Huipil y el Café 2026: ¿Cuándo y en dónde es el evento?

La Feria Nacional del Huipil y el Café 2026 se realiza durante 10 días, del 2 al 11 de octubre, en distintos espacios de Cuetzalan del Progreso, Puebla.

Fecha : del 2 al 11 de octubre de 2026.

: del 2 al 11 de octubre de 2026. Sede: Cuetzalan del Progreso, Puebla.

Aunque suele identificarse como una sola feria, la celebración reúne tres eventos diferentes: la Feria Nacional del Huipil, la Feria Nacional del Café y las actividades vinculadas con la celebración de San Francisco de Asís.

¿Qué habrá en la Feria Nacional del Huipil y el Café 2026?

Uno de los ejes de la celebración será el trabajo de las artesanas de Cuetzalan y comunidades cercanas, quienes estarán presentes con piezas textiles y productos elaborados de manera tradicional.

El café será otro de los protagonistas de la feria, ya que durante el evento habrá degustaciones de la bebida y muestras gastronómicas, junto con la presencia de cocineras tradicionales. Hasta ahora, no se ha revelado qué productores participarán en la feria.

La programación también contempla actividades vinculadas con las tradiciones de la comunidad, además de espacios para conocer productos artesanales y expresiones culturales de Cuetzalan.

Cartelera OFICIAL de la Feria Nacional del Huipil y el Café 2026: ¿Qué artistas están invitados?

La cartelera incluye presentaciones dirigidas tanto a adultos como a niños y familias. Entre las propuestas aparece incluso un tributo a Las Guerreras del K-Pop, además de artistas y agrupaciones de géneros como música regional mexicana, huapango, norteño y pop.

La programación contempla a Majo Aguilar, El Komander, Poder del Norte, Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, Edgar Oceransky, Los Pasteles Verdes y Jorge Domínguez y su Súper Class, entre otros invitados.

La mayoría de los conciertos anunciados para el Teatro del Pueblo tendrán acceso gratuito. Sin embargo, algunas presentaciones tendrán un costo adicional, particularmente las que se realizarán en la Plaza del Jaripeo o el Recinto Ferial. En el caso del espectáculo de El Komander, Poder del Norte y Los Plebes del Rancho, habrá una zona general gratuita y un espacio VIP con costo.

Además, el 11 de octubre se disputará un encuentro entre las Leyendas del Club Puebla y la Selección Cuetzalteca en la Unidad Deportiva Cuetzalan. El partido reunirá a jugadores que dejaron historia en el equipo poblano con representantes de la comunidad, como parte de las actividades de la feria.