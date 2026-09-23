Huracán ‘Polo’ se aproxima a México: ¿Qué día estará más cerca de la costa de Michoacán? PC lanza alerta

El huracán ‘Polo’, ahora categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, en las próximas horas alcanzará su punto más cercano a las costas de México, alertó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Hasta el momento, ‘Polo’ mantiene su desplazamiento hacia el norte frente a las costas del Pacífico mexicano y provocará lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en varios estados del occidente y sur de México.

Ante esto, Protección Civil informó que el ciclón se localiza a 270 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 515 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora, rachas de hasta 295 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el norte a 4 kilómetros por hora.

¿Qué día estará el huracán ‘Polo’ más cerca de las costas de Michoacán?

De acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), ‘Polo’ continuará como huracán categoría 4 hasta la mañana del viernes y se desplazará de manera paralela a las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

El ciclón alcanzará su punto más cercano a las costas nacionales el jueves, cuando se prevé que se ubique aproximadamente a 230 kilómetros de las costas de Michoacán.

Ante este escenario, las autoridades mantienen una zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán, así como una zona de vigilancia desde el oeste de Punta San Telmo hasta Playa Pérula, Jalisco.

Huracán ‘Polo’ provocará lluvias intensas y oleaje de hasta 9 metros

La circulación del huracán ‘Polo’ reforzará la probabilidad de lluvias en el occidente y sur de México. Se estiman acumulados de 75 a 150 milímetros en el sur de Jalisco, Colima, el oeste y la costa de Michoacán, así como en la costa y oeste de Guerrero. En Oaxaca se esperan lluvias fuertes de entre 50 y 75 milímetros.

Además, se pronostican vientos de 50 a 60 kilómetros por hora, con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora, en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero.

Uno de los principales riesgos será el oleaje, pues podría alcanzar entre 7 y 9 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. En Nayarit y Guerrero se prevé oleaje de entre 2 y 3 metros.

Protección Civil pide alejarse de playas y zonas costeras por huracán ‘Polo’

La CNPC exhortó a la población que habita en la franja costera de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca a suspender actividades recreativas y marítimas ante el riesgo generado por el oleaje elevado.

Las autoridades también advirtieron sobre una elevación importante del nivel del mar debido a la marejada ciclónica, por lo que el agua podría ingresar hacia zonas de playa y áreas cercanas a la costa.

Por ello, Protección Civil recomendó:

Alejarse de playas, franjas litorales, esteros y cuerpos de agua.

Evacuar oportunamente las zonas bajas y costeras que determinen las autoridades.

Trasladarse a los refugios temporales habilitados.

No transitar por zonas inundadas ni cruzar ríos o arroyos.

Asegurar objetos en techos y balcones que puedan ser desplazados por el viento.

Mantener limpias las bajadas de agua pluvial.

Tener preparada una mochila de emergencia con documentos oficiales, radio, linterna y suministros básicos.

La CNPC pidió a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades locales.