Huracán ‘Polo’ se debilita a categoría 4: ¿Qué estados HOY esperan intensas lluvias? Trayectoria EN VIVO

¿Dónde está el huracán ‘Polo’? Esta es su trayectoria tras bajar de categoría 5 a 4. (SMN)

¿Ahora viene la calma? El huracán ‘Polo’ sigue provocando estragos en varios estados de México en la costa del océano Pacífico.

En las últimas horas, el huracán ‘Polo’ se debilitó y pasó de categoría 5 a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Aunque con el debilitamiento del sistema no concluye la emergencia, ya que se mantendrán las lluvias intensas en varios estados del país.

Así se ve en Guerrero, según Webcams de México

Las nubes, remanentes del huracán ‘Polo’, ocultan la luz del sol en la costa de Guerrero. El mar está intranquilo, pero la mañana de este 23 de septiembre no hay señales de un fuerte oleaje.

Imágenes difundidas por Webcams de México muestran cómo s encuentra la costa de Guerrero tras el paso del huracán ‘Polo’.

¿Dónde se encuentra el huracán ‘Polo’?

Actualmente, el huracán Polo se encuentra frente a los estados de Guerrero y Colima con un desplazamiento hacia el norte. La trayectoria que contemplan las autoridades sigue sin plantear su ingreso a tierra.

En tanto, las autoridades mantienen advertencias por los efectos de los vientos desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán. Supuestamente, estas podrían alcanzar rachas de hasta 60 kilómetros por hora.

Su centro se localizó sobre el océano Pacífico, aproximadamente a 270 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 515 km al sureste de Manzanillo, Colima.

Además, conservan zonas de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Perula, Jalisco.

La fuerza del huracán ‘Polo’ provocará oleaje de entre 7 y 9 metros en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero. Mientras que de 2 y 3 metros en Jalisco y Oaxaca.

La circulación del ciclón ‘Polo’ generará lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Y muy fuertes en Oaxaca.

Suspenden clases en Guerrero por paso del huracán Polo

El gobierno de Guerrero, encabezado por Evelyn Salgado, informó la suspensión de clases en escuelas públicas y privadas de cinco municipios por el paso del huracán ‘Polo’.

La medida fue informada desde el martes 22 de septiembre y aplicará para Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Sierra, Montaña (Alta y Baja).

Autoridades estatales hicieron un llamado a la comunidad escolar a extremar precauciones, atender las indicaciones de las autoridades y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Vigilan 2 zonas de baja presión en el Atlántico

El Servicio Meteorológico Nacional informó que mantiene la vigilancia sobre dos zonas de baja presión con potencial de ciclón sobre el océano Atlántico.

La primera se encuentra al sureste de las Islas Cabo Verde, con un 30 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico. Para los próximos 7 días podría alcanzar hasta un 40 por ciento.

El segundo sistema se encuentra al norte del océano Atlántico Central con un 20 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico.