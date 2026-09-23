El arrendamiento de remolques: activo clave del autotransporte de carga

En el ecosistema logístico del país, las unidades de arrastre, es decir, remolques y semirremolques, se han consolidado como el activo estratégico de mayor tracción dentro del esquema de arrendamiento.

De acuerdo con cifras oficiales de la Estadística Básica del 2025 del Autotransporte Federal de Carga de la Secretaría de Industria, Comunicaciones y Transportes, las unidades de arrastre representan el 59.4 por ciento del total del mercado arrendado, superando las 45,600 unidades operativas.

Esta tendencia refleja un cambio estructural en las cadenas de suministro: ante la necesidad de optimizar el Costo Total de Propiedad (TCO) y preservar capital de trabajo, los corporativos están migrando de la compra de activos genéricos hacia esquemas de arrendamiento puro con especificaciones técnicas hechas a la medida, como las que TIP México ofrece.

La personalización de cajas secas, cuyas dimensiones oscilan entre los 28 y los 53 pies, responde a las exigencias operativas de industrias tractoras de la economía mexicana, por ejemplo:

Comercio electrónico y última milla: El dinamismo de la distribución urbana ha elevado la demanda de unidades de 28 a 40 pies equipadas con rampas hidráulicas, iluminación LED y puertas de cortina, enfocadas en acelerar los tiempos de maniobra en los centros de distribución (CEDIS).

El dinamismo de la distribución urbana ha elevado la demanda de unidades de 28 a 40 pies equipadas con rampas hidráulicas, iluminación LED y puertas de cortina, enfocadas en acelerar los tiempos de maniobra en los centros de distribución (CEDIS). Manufactura automotriz y pesada: El cumplimiento de esquemas Just-in-Time (JIT) ha impulsado el arrendamiento de cajas Heavy Duty de 53 pies, configuradas con pisos de madera o acero reforzado y sistemas de sujeción (E-Track) para la transportación segura de componentes de alto valor.

El cumplimiento de esquemas (JIT) ha impulsado el arrendamiento de cajas de 53 pies, configuradas con pisos de madera o acero reforzado y sistemas de sujeción (E-Track) para la transportación segura de componentes de alto valor. Retail y gran consumo: Para maximizar la rentabilidad en trayectos de larga distancia, las empresas optan por estructuras de gran longitud con sistemas de doble piso (double deck), lo que permite duplicar la capacidad volumétrica sin comprometer la mercancía.

Contar con equipos cada vez más especializados contribuye a disminuir costos y tiempos.

En la logística moderna, donde la eficiencia operativa dicta la competitividad de las empresas, la especialización de las flotas en arrendamiento deja de ser una cuestión técnica para convertirse en una herramienta decisiva para reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro que sostienen al comercio mexicano.

La evolución del autotransporte en México exige dejar atrás la visión del remolque genérico. Integrar vehículos con especificaciones milimétricas para cada operación no solo protege la integridad de la mercancía, sino que optimiza los tiempos de tránsito y los costos logísticos integrales, además que contar con un aliado como TIP México, los detalles de la gestión de flota, telemetría y servicios adicionales dejan de ser una tarea más para convertirse en información estratégica.

Eugenio Noriega, director Comercial Tráiler en TIP México.