Javier Aguirre rechazó 4 ofertas, una de México, antes de irse a Valencia: ‘Lo arreglamos en 5 minutos’

Javier Aguirre fue anunciado como nuevo entrenador del Valencia tras su paso por la Selección Mexicana. (Foto: Cuartoscuro.com).

Javier Aguirre, nuevo entrenador del Valencia del fútbol español, reconoció este miércoles el entusiasmo y optimismo por sacar de la crisis al equipo ‘che’, en la parte final de su carrera en los banquillos.

“El Valencia es un histórico. Vamos a intentar hacerlo bien, es una oportunidad que me llega en buen momento, estoy muy tranquilo, relajado, muy ocupado en mí y en mi familia y voy a darlo todo con este equipo al que conozco bien”, afirmó el ‘Vasco’ Aguirre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, antes de partir a España.

Aguirre, de 67 años, fue anunciado esta mañana por el Valencia como su nuevo entrenador. Luego de ser el director técnico de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, pensó en el retiro, pero la llamada de los ‘ches’ le hizo cambiar de opinión.

“Estaba en el limbo de dejarlo todo de una vez o seguir. Había rechazado cuatro ofertas de trabajo de distintos países, incluido México, pero al final me decidí por esta porque he llevado muchos años en España, tengo ahí mucho arraigo, mis hijos estuvieron ahí, yo estuve 15 temporadas, entonces pensé que va a ser un buen colofón para mi carrera”, preciso.

El ‘Vasco’ Aguirre aseguró que llega al Valencia con optimismo para intentar sacar al equipo de la parte baja de LaLiga. (EFE/ Alex Cruz)

El reto de Javier Aguirre ante el Valencia

El ‘Vasco’ aceptó que la situación por la que pasa el Valencia, decimonoveno en la clasificación con solo cuatro puntos en siete jornadas, es complicada, pero confió en que con su experiencia el equipo saldra adelante.

“Nunca se garantiza nada, pero la verdad es que falta mucha liga, faltan 31 partidos, más de 90 puntos, tenemos un plantel que es muy bueno, los conozco a todos, conozco la plaza, sumado a las ganas que tengo; hay muchos elementos para ser optimistas”, subrayó.

En el pasado, Javier Aguirre dirigió en España a Real Zaragoza, Mallorca, Leganés, Espanyol, Atlético de Madrid y Osasuna.

“Siempre tengo ganas de ayudar y trabajar. Ellos me llamaron y lo arreglamos en cinco minutos. Va a ser un bonito reto. ¿Cómo lo haré? Como me gusta ser a mí, viéndonos a la cara, siendo frontales, la comunicación es fundamental. No voy a cambiar, si veo un problema lo digo, si estoy contento igual”, puntualizó.

Javier Aguirre dirigirá nuevamente en el futbol español, donde ya estuvo al frente de seis equipos. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

El estratega confirmó que en su cuerpo técnico estará el español Pol Lorente, quien el sábado pasado dejó a la selección mexicana para seguirlo en esta aventura.

“Pol Lorente se va conmigo, ha estado conmigo muchos años, también Tony Amor. Nosotros trabajamos de esa manera, respeto procesos. Por lo demás, veremos qué le hace falta al equipo, veremos el presupuesto y el mercado”, concluyó quien ha sido seleccionador de México en tres Copas del Mundo.