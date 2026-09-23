Sheinbaum critica a partidos que votaron contra reforma de doble nacionalidad: ‘Es jurar a dos banderas’

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó a los partidos de oposición que votaron en contra de la reforma para que los mexicanos con doble nacionalidad no puedan ser candidatos a gobernadores ni a la Presidencia.

“Cómo votas en contra de la reforma, cómo juras a dos banderas, a dos pueblos”, cuestionó la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles.

Sheinbaum insistió en que no es posible tener doble nacionalidad y querer ser candidato a alguno de estos cargos públicos.

“Los partidos que votaron en contra dicen que estamos quitando derechos a los mexicanos que viven en el extranjero, pero es falso”, agregó y destacó la importancia sobre la aprobación de la iniciativa.

¿Qué sabemos sobre la aprobación de la reforma sobre la doble nacionalidad?

La reforma constitucional, que obligará a los candidatos presidenciales y gubernamentales a renunciar a la doble nacionalidad, avanzó en la Cámara de Diputados.

Con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención, la cámara baja aprobó en lo general la reforma enviada por la presidenta Sheinbaum, a finales de agosto.

La iniciativa aún debe ser avalada por la mayoría del Senado en los próximos días, antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El dictamen modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución mexicana “para determinar la nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad de los poderes ejecutivos federal y locales”.

¿Cuál será el requisito para ser candidato si se tiene doble nacionalidad?

El requisito aplica para los cargos de elección popular de la presidencia, las gubernaturas en 31 estados y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

“Quien ejerza el cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana”, indica la reforma.

Además, obliga a los estados a armonizar sus constituciones y su legislación electoral dentro de los 90 días naturales siguientes a su entrada en vigor.

La propuesta fue enviada por Sheinbaum, al argumentar que una persona con doble nacionalidad “es ciudadano de dos naciones distintas” y “frente a injerencias, es indispensable que los gobernantes sean mexicanas o mexicanos”.

Además, ocurre rumbo a las elecciones de 2027. El debate sobre la doble nacionalidad también llegó a países de América Latina: presidentes, como Daniel Noboa en Ecuador o Abelardo de la Espriella en Colombia, quienes tienen también la nacionalidad estadounidense, por lo que en ambos países la oposición ha cuestionado la binacionalidad por posibles conflictos de intereses.

*Con información de EFE