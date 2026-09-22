Diputados aprueban en lo general nacionalidad única para presidente y gobernadores

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma de nacionalidad única para quienes ejerzan la titularidad de los Poderes Ejecutivos Federal y estatales, con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención. (Cuartoscuro).

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen en materia de nacionalidad única para quienes ejerzan la titularidad de los Poderes Ejecutivos Federal y estatales, con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención.

La reforma establece que quienes ocupen estos cargos deberán contar únicamente con la nacionalidad mexicana y no podrán adquirir, invocar o hacer valer otra nacionalidad durante el ejercicio de sus funciones.

Al fundamentar el dictamen, el diputado de Morena Leonel Godoy Rangel sostuvo que la medida busca garantizar que quienes encabecen los poderes Ejecutivos mantengan exclusivamente vínculos e intereses jurídicos con México.

Godoy Rangel precisó que las nuevas disposiciones entrarían en vigor a partir de los procesos electorales de 2028 y no afectarían a quienes actualmente ocupan estos cargos.

Advierten afectaciones para mexicanos en el extranjero

Durante el debate, el panista Germán Martínez afirmó que la nación mexicana trasciende el territorio y advirtió que la reforma podría afectar a mexicanos residentes en el extranjero.

El legislador señaló que su bancada votaría en contra al considerar que la medida perjudica derechos de migrantes. “El mandante supremo no debe tener dos banderas”, expresó.

Desde el PRI, César Alejandro Domínguez cuestionó las prisas legislativas y rechazó que la doble nacionalidad pueda ser considerada motivo de deslealtad. Añadió que la lealtad al país se demuestra enfrentando a quienes lastiman a las y los mexicanos, como lo es el crimen.

Por su parte, el coordinador del PAN, Elías Lixa, pidió una moción de orden para centrar la discusión en los aspectos jurídicos y constitucionales de la reforma electoral y evitar que el debate derivara en señalamientos entre partidos.

Lixa también cuestionó la prisa para aprobar la reforma y advirtió que algunos requisitos para las candidaturas podrían ser material o jurídicamente imposibles de cumplir, particularmente los relacionados con la renuncia a una segunda nacionalidad.

El morenista Iván Brito señaló la importancia de reconocer a las personas migrantes y explicó que la reforma establece reglas constitucionales para quienes aspiren a las candidaturas a las gubernaturas, a la Jefatura de Gobierno y a la Presidencia de la República.