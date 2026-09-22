Se les cayó la fiesta: Detienen a dos con 25 toneladas de cerveza robada en Guanajuato

Durante la revisión, localizaron el cargamento de bebidas alcohólicas, por lo que solicitaron a los tripulantes acreditar su legal procedencia. (Foto: Shutterstock)

En Guanajuato fue asegurado un cargamento de 25 toneladas de cerveza robada.

La cerveza era transportada en un tractocamión; el chofer y su acompañante fueron detenidos.

El aseguramiento ocurrió este martes 22 de septiembre, en los límites de Guanajuato y Querétaro.

¿Qué pasó con la cerveza robada en Guanajuato?

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, una llamada al 911 permitió activar un operativo de búsqueda de un tractocamión cargado con cerveza que había sido robado en Querétaro.

El vehículo fue detectado cuando circulaba sobre la carretera estatal Charco Blanco, en la zona limítrofe entre Querétaro y Guanajuato.

Tras ubicar al camión reportado como robado, elementos de la Policía Estatal de Caminos de Guanajuato y de la Policía Municipal de Apaseo el Alto le dieron alcance a la unidad y le marcaron el alto.

Sin embargo, el chofer del tractocamión ignoró la indicación de los oficiales y aceleró la pesada unidad.

En su intento por escapar de las autoridades, el conductor del tractocamión recargó la unidad contra la barrera de contención de la carretera, lo que provocó que perdiera el control.

Derivado del choque con la infraestructura vial, el tractocamión hizo alto total.

Fue entonces cuando los elementos de seguridad procedieron a realizar una inspección de la unidad.

Durante la revisión, localizaron el cargamento de bebidas alcohólicas, por lo que solicitaron a los tripulantes acreditar su legal procedencia.

Al no contar con la documentación necesaria para demostrar el origen de la mercancía, además de que ya se tenía el reporte del robo, los agentes aseguraron tanto el vehículo como el cargamento y detuvieron a los dos tripulantes.

¿Cuántas toneladas de cerveza robaron?

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato informó que el tractocamión transportaba un cargamento de 25 toneladas de cerveza, con un valor estimado de 800 mil pesos.

El cargamento equivale a unas 67 mil piezas de cerveza.

El secretario de Seguridad de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, informó que los dos detenidos son originarios de Querétaro.

Las autoridades no proporcionaron la identidad de los detenidos, pero ambos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para que la autoridad determine su situación jurídica.

El funcionario dijo que la Fiscalía será la encargada de realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer el origen del cargamento de cerveza.

Aseguran 531 botellas de tequila adulterado

Cabe recordar que apenas este lunes, autoridades de Guanajuato informaron sobre el decomiso de 531 botellas de tequila adulterado durante un cateo realizado en la ciudad de León.

Entre las bebidas aseguradas se encuentran 102 botellas de 1800 Cristalino Añejo, distribuidas en 17 cajas; 216 botellas de Centenario Añejo, contenidas en 18 cajas; y 192 botellas de Maestro Dobel Diamante, distribuidas en 16 cajas.

También fueron aseguradas 13 botellas de Don Julio 70 Cristalino, cinco botellas de Don Julio Añejo, dos botellas de Siete Leguas y una botella de Buchanan’s.

La autoridad aseguró que este golpe a la venta de alcohol adulterado deriva de las investigaciones iniciadas luego de que, en junio de 2026, se registrara una tragedia en una fiesta de XV años en la comunidad Puerto de Valle, en el municipio de Salamanca, donde se sirvió tequila adulterado que dejó al menos cinco personas sin vida y decenas de intoxicados.