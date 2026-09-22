Real Madrid exige que Javier Tebas deje la presidencia de La Liga: ‘No es el dueño de la competición’

El Real Madrid pidió un nuevo presidente tras inconformidad con el arbitraje del juego vs. el Atlético de Madrid (Foto: EFE)

El Real Madrid pidió la salida de Javier Tebas, después de que el presidente de LaLiga respondiera al club merengue por sus quejas sobre el arbitraje tras la derrota 2-1 ante el Atlético de Madrid.

A través de un comunicado, el club consideró “intolerable” que Tebas utilice su posición para criticar al Real Madrid y aseguró que el futbol español necesita “con urgencia” un nuevo dirigente.

No es la primera vez que el equipo español critica a LaLiga, anteriormente Florentino Pérez la tachó como la culpable de que le fuera mal a los Merengues durante la temporada 2025-2026, donde perdió el campeonato contra el FC Barcelona.

Real Madrid perdió 2-1 ante el Atlético de Madrid, tras terminar el juego se mostró inconforme con el silbante. (Foto: EFE/ Ballesteros) (Ballesteros/EFE)

¿Qué dijo el Real Madrid sobre Javier Tebas, presidente de LaLiga?

El Real Madrid señaló que las declaraciones de Javier Tebas son de un comportamiento que, según el club, se ha mantenido durante un periodo prolongado.

“Nuestro club considera intolerable que el presidente de LaLiga utilice su posición institucional para seguir descalificando y atacando al Real Madrid”, señaló el equipo.

También calificó como “especialmente grave e incomprensible” la última intervención de Tebas y cuestionó que el presidente de LaLiga utilice sus canales personales para desacreditar públicamente a los Merengues.

Ante esta situación, el conjunto blanco aseguró que el futbol profesional español necesita “con urgencia” un dirigente que pueda administrar la competición con neutralidad.

“(Tebas) no es el dueño de la competición, sino un gestor al servicio de los clubes que la integran y que le confían su dirección”, sostuvo en el comunicado.

Tebas rechazó las acusaciones del club y cuestionó el discurso alrededor del arbitraje. “Sostener que los árbitros están dirigidos contra el Real Madrid es vivir en otra galaxia”, afirmó.

El presidente de LaLiga también consideró que ese argumento funciona como una forma de desviar la atención de otros problemas del equipo y respondió a la postura del Real Madrid al señalar: “Ni soy el dueño de LaLiga ni voy a gestionarla como si perteneciera a un solo club. Respeto a todos. Subordinación a ninguno”.

Real Madrid El entrenador del Real Madrid José Mourinho también se quejó del arbitraje en el partido contra el Atlético de Madrid en LaLiga. (Foto AP/Bernat Armangue) (Bernat Armangue/AP Photo/Bernat Armangue)

¿Qué dijo Mourinho del arbitraje tras el partido del Atlético de Madrid?

Después de la derrota del Real Madrid ante el Atlético de Madrid, José Mourinho mostró fotografías durante su conferencia de prensa para respaldar sus críticas al arbitraje.

“Podríamos saltarnos la conferencia de prensa porque la historia del partido está aquí”, dijo el entrenador, mientras mostraba las imágenes. “Fueron dos tarjetas rojas claras”.

Mourinho se refirió a las acciones protagonizadas por Cristian Romero y Lee Kang-in, quienes, desde su perspectiva, debieron ser expulsados. El técnico también cuestionó que su equipo tuviera que jugar con 10 futbolistas después de la expulsión de Dean Huijsen.

El portugués criticó además la designación del árbitro, al señalar que se trataba de un silbante de 41 años que todavía no era internacional y que, a su consideración, no pudo manejar la presión del encuentro.

Mourinho también cuestionó el VAR, a cargo de Trujillo, al recordar que ya había intervenido en otros partidos del Real Madrid.

“Me hubiera gustado salir de aquí hoy con una victoria, sin tener que hablar de esto”, señaló el entrenador, quien también mencionó otras decisiones arbitrales polémicas ocurridas durante las primeras jornadas de la temporada.