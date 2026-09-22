Retail replantea estrategias de expansión

Actualmente en el retail organizado operan 47 mil 600 establecimientos que crecieron 27 por ciento entre 2019 y 2025. (Stansted Airport, Londres Gensler)

Tiendas pequeñas y más eficientes, digitalización del canal de ventas y mejores experiencias omnicanal definen el actual escenario con el que se sumarán 26 nuevos centros comerciales al mercado en los próximos dos años.

Este dinamismo menor a otro ciclo de crecimiento es consecuencia de la inercia en la industria de mejorar el desempeño en los proyectos considerados altamente selectivos.

Lo anterior refleja un camino distinto en el ritmo de expansión, de acuerdo con el Reporte del Entorno Inmobiliario Comercial en México al cierre del segundo trimestre del año.

En el análisis, Mac Arquitectos Consultores destaca la reducción en el ritmo anual de proyectos de 21 nuevos centros entre 2013 y 2019 a 16 en el lapso 2020 y 2025.

Los detalles complementarios observan también la relevancia de formatos más compactos y el peso de la digitalización, no obstante el efecto de la recuperación en el sector comercial institucional que compite con variables dirigidas hacia la eficiencia.

Hasta la primera mitad del año el mercado contaba con 988 centros comerciales que agrupan 25.09 millones de m2 de área bruta rentable (ABR) donde se ubican 79 mil locales comerciales.

Por su parte, los 10 jugadores institucionales registraron al cierre en el período una ocupación alta y estable arriba del 91 por ciento y algunos hasta 99 por ciento, rentas al alza y spreads altos de renovación de inquilinos.

Las estrategias seguidas por este segmento del mercado están relacionadas con la disciplina en la asignación de capital y la constante búsqueda de mantener productivos los principales indicadores.

En este sentido, el reporte indica que son evaluados los centros dominantes con elevadas ocupación, afluencia y capacidad de atracción de consumo.

Por tanto, en las estrategias se busca “la diferenciación de portafolio, cómo evitar la dispersión de la calidad, la ubicación, la antigüedad y la mezcla de tenants”, lo que ha representado la transformación o reemplazo por formatos más adecuados en activos obsoletos.

Mac Arquitectos también señala que en el escenario actual de optimización el retail se dirige hacia el crecimiento en mercados y zonas subatendidas del país ante el atractivo que tendrán ciudades medias, corredores industriales, nuevas áreas residenciales y polos de expansión.

Retailers integran nuevo mapa

El empleo, el consumo y la confianza del consumidor son señales que acompañan la evolución de las ventas del retail organizado que superaron los m2 de venta disponibles al cierre de la primera mitad del año.

De acuerdo con el mismo reporte de referencia, los principales operadores de tiendas del país entraron a una etapa de normalización y mayor justificación para sus incursiones basadas en la demanda real y análisis preciso del mercado.

Estos factores configuraron el mapa de jugadores, sus prácticas y presencia de mercado en los últimos 6 años, para entender su reflejo en la absorción de espacios comerciales.

Actualmente en el retail organizado operan 47 mil 600 establecimientos que crecieron 27 por ciento entre 2019 y 2025 para integrar un total de 31.2 millones de m2 de superficie de piso de venta, la cual creció 15 por ciento con una ocupación de portafolio comercial de 94 por ciento, sin dejar de lado el alza en las rentas.

Lo alcanzado hasta el momento es reflejo del deterioro estructural y un diferente nivel de penetración según el formato.

Esta inercia dejó en las primeras posiciones de crecimiento Tiendas 3B, AutoZone, La Comer, HEB y Farmacias Guadalajara.

Con base en el reporte, el líder de tiendas del hard discount generó 33.2 por ciento del mercado de los principales operadores, con una estrategia que permitió que su huella creciera de mil 96 unidades a 3 mil 346 tiendas.

En el caso de Grupo Axo destaca su presencia en el segmento del lifestyle y athletics con una presencia de 16 por ciento del canal digital.

Por su parte, Farmacias Guadalajara inició el ciclo en 2019 con 142 sucursales y lo cerró con 3,099 tiendas con crecimiento consistente.

Son todas estrategias que muestran un crecimiento concentrado en tiendas pequeñas y eficientes, más ventas por tienda y por m2 en formatos de mayor cobertura territorial, experiencia y omnicanalidad.

Las tendencias señaladas destacan también el peso que tiene del espacio, las experiencias en tienda física y el fullfilment.