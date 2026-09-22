Hermano de Carlos Manzo acusa al Movimiento del Sombrero de desviar la atención con denuncia en su contra

Juan Manzo declaró que está a disposición de las autoridades ante la denuncia en su contra.

Juan Manzo, hermano del alcalde de Uruapan asesinado, Carlos Manzo, respondió a la acusación en su contra por presunta delincuencia organizada, y criticó que el Movimiento del Sombrero intenta desviar la atención sobre el caso.

De acuerdo con el hermano del edil, en el ‘Cártel del Sombrero’ están “muy molestos”, y mandaron a hacer la denuncia “para desviar la atención de lo que ya es obvio”, en referencia al asesinato de Carlos Manzo y los cuestionamientos a la actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz.

Anteriormente, Juan Manzo había denunciado la supuesta relación del Movimiento del Sombrero con Alexis ‘N’, conocido como ‘El Brilloso’, presuntamente relacionado con el asesinato de Carlos Manzo.

Con ello, sugirió que desde el Movimiento del Sombrero “entregaron a Carlos (Manzo) para su muerte”, y que la denuncia en su contra, presentada por el regidor de Uruapan, Víctor Hugo de la Cruz Saucedo, es un intento de desprestigio.

Juan Manzo critica a regidor de Uruapan y niega relación con el crimen organizado

El hermano de Carlos Manzo se refirió al regidor de Uruapan como Víctor Hugo de la Cruz alias ‘Saladitas’, y declaró que es un “antiguo vendedor de cristal y otras sustancias ilícitas”.

Además, escribió que su trayectoria está limpia y 25 años de carrera lo respaldan.

Reiteró que su relación con su hermano fue buena, y aseguró que siempre fue “mucho más genuina y familiar que la de muchos de los hipócritas que propiciaron su muerte y lo entregaron”.

Finalmente, mencionó que está a disposición de las autoridades para responder a las denuncias en su contra, y que “todo cae por su propio peso”.

De acuerdo con la denuncia contra Juan Manzo, subsecretario de Gobierno de Michoacán, el hombre aparece en videos junto con personas identificadas como integrantes de Los Caballeros Templarios.

Las grabaciones son de 2015, y estarían relacionadas con un supuesto atentado contra Rmaón Hernández Orozco, excandidato priista a la alcaldía de Uruapan.

Con información de Quadratín.