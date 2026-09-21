Regidor de Uruapan denuncia ante FGR a hermano de Carlos Manzo por presunta delincuencia organizada

El regidor del Ayuntamiento de Uruapan, Víctor Hugo de la Cruz Saucedo, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) contra Juan Daniel Manzo Rodríguez, subsecretario de gobierno de Michoacán y hermano del exalcalde Carlos Manzo, por su presunta relación con el delito de delincuencia organizada.

La denuncia fue presentada en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en la Ciudad de México, y se basa, de acuerdo con el regidor, en videos que volvieron a difundirse recientemente y en los que presuntamente aparece Juan Daniel Manzo acompañado de personas que De la Cruz Saucedo identificó como integrantes de Los Caballeros Templarios.

El regidor aseguró que las grabaciones ya circulaban desde 2015 y que, según su señalamiento, en ellas se observa a Juan Daniel Manzo relacionado con un supuesto atentado contra Ramón Hernández Orozco, entonces candidato del PRI, durante un proceso electoral en Uruapan.

“Venimos a hacer esta denuncia porque en ese momento él, de una forma ruin, junto a miembros del crimen organizado, se decidían atentar contra la vida de un ciudadano que quería hacer un cambio en su ciudad”, afirmó De la Cruz Saucedo.

¿Qué es lo que el regidor de Uruapan exige investigar de Juan Daniel Manzo?

El funcionario municipal solicitó a la FEMDO recabar la documentación relacionada con una investigación previa, realizar peritajes al material audiovisual presentado y consultar a las instancias de seguridad sobre los antecedentes del denunciado, con el objetivo de determinar si existen responsabilidades.

De la Cruz Saucedo también relacionó la denuncia con el homicidio de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, durante un ataque armado en Uruapan. El regidor resultó herido durante ese hecho y afirmó que aún conserva la bala que recibió.

“Nosotros somos víctimas en la carpeta de investigación del terrible atentado de nuestro amigo líder y presidente municipal, Carlos Manzo, el del sombrero. Yo recibí una bala, la cual aquí tengo todavía”, señaló.

El regidor sostuvo además que Juan Daniel Manzo presuntamente utiliza su cargo para desviar la investigación relacionada con el homicidio de su hermano, por lo que pidió la intervención de las autoridades federales.

Hasta el momento, Juan Daniel Manzo Rodríguez y el gobierno de Michoacán no han emitido una postura pública sobre los señalamientos. Tampoco se ha informado si la FGR abrió una carpeta de investigación a partir de la denuncia presentada ante la FEMDO.

-Con información de Quadratín.