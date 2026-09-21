Osvaldo Benavides es Luis de Llano: ¿Quién es quién en la serie de ‘Timbiriche’?

Tras el primer adelanto de la serie 'Timbiriche' se confirmaron los roles de diferentes actores dentro de la producción. (Foto: Cortesía Vix)

El grupo Timbiriche marcó a varias generaciones con sus canciones, coreografías y los artistas que pasaron por sus filas, pero ahora la historia del grupo llegará a la pantalla con una nueva serie inspirada en hechos reales, llevará a la ficción algunos de los momentos que rodearon el nacimiento y crecimiento de la agrupación durante los años 80.

El elenco está integrado por actores que darán vida a figuras como Sasha Sokol, Paulina Rubio, Erik Rubín, Benny Ibarra, Diego Schoening, Alix Bauer, Mariana Garza, Thalía y Eduardo Capetillo, además de personajes relacionados con la historia de la banda, como el productor Luis de Llano.

Este lunes se reveló el primer adelanto de la serie 'Timbiriche'. (Foto: Vix)

Reparto de ‘Timbiriche’: ¿Quién es quién en la serie

La serie de Timbiriche recupera a varios de los artistas que formaron parte de las distintas etapas de la agrupación, desde quienes estuvieron en la alineación original hasta figuras que se incorporaron conforme el tiempo pasó. La producción también incluye a personajes que tuvieron una relación directa con el desarrollo de la banda y con la industria televisiva de aquella época.

Estos son los personajes que aparecerán en la historia y los actores que los interpretan:

Macarena García como Sasha Sokol

Sasha Sokol fue una de las integrantes originales de Timbiriche y comenzó su carrera artística desde muy joven. Permaneció en el grupo durante sus primeros años y posteriormente desarrolló una trayectoria como cantante y actriz.

Su historia comienza con los primeros años de la agrupación y del crecimiento de sus integrantes frente a los reflectores. Macarena García será quien la interprete.

Sasha Sokol es interpretada por Macarena García en la serie de 'Timbiriche'. (Foto: Vix)

Michelle Pellicer como Paulina Rubio

Paulina Rubio fue otra de las integrantes de Timbiriche que comenzaron su carrera siendo muy joven. Estuvo en la agrupación durante varios años y posteriormente inició una carrera como solista que la llevó a tener reconocimiento internacional.

Rubio tuvo además la particularidad de regresar al grupo años después de su primera etapa: estuvo en Timbiriche de 1982 a 1991 y posteriormente entre 1999 y 2000. En la serie será interpretada por Michelle Pellicer.

Jesusa Ochoa como Alix Bauer

Alix Bauer pertenece a la primera generación de Timbiriche y fue una de las integrantes que vivió el proceso de transformación del proyecto infantil en una agrupación juvenil.

Permaneció varios años en la banda, de 1982 a 1988, y posteriormente participó en distintos reencuentros de Timbiriche. Su versión joven llegará a la pantalla interpretada por Jesusa Ochoa.

Iker Solano como Diego Schoening

Diego Schoening es uno de los integrantes originales y uno de los artistas que permanecieron durante más tiempo vinculados con Timbiriche. Estuvo en el grupo desde 1982 hasta 1994 en su primera etapa.

Después participó en algunos de los reencuentros del grupo, por lo que su historia abarca buena parte de las diferentes etapas. En la serie será interpretado por Iker Solano.

Osvaldo Benavides como Luis de Llano Macedo

Luis de Llano Macedo fue una figura fundamental para entender el origen del grupo. El productor estuvo relacionado con la creación y desarrollo de la agrupación dentro de Televisa.

Por ello, su personaje tendrá un peso distinto al de los integrantes de la banda y permitirá entender el contexto de la industria televisiva en la que el grupo comenzó a crecer, además en la serie se dio un adelanto de la relación que tuvo Luis de Llano con Sasha Sokol cuando ella era menor de edad. Osvaldo Benavides lo interpretará.

Osvaldo Benavides interpreta a Luis de Llano en la nueva serie de 'Timbiriche'. (Foto: VIX)

Sebastián Poza como Benny Ibarra

Benny Ibarra fue uno de los integrantes originales de los intérpretes de ‘Corro, vuelo, me acelero’ y comenzó su trayectoria artística desde niño. Su paso por el grupo fue el punto de partida de una carrera que posteriormente continuó como cantante y compositor.

Además de su primera etapa en la agrupación, Ibarra regresó para distintos reencuentros de Timbiriche. Sebastián Poza será el encargado de interpretarlo en la serie.

Sol Wainer como Mariana Garza

Mariana Garza también pertenece a la primera generación de Timbiriche. Formó parte del grupo entre 1982 y 1987, antes de continuar su carrera principalmente como actriz y cantante.

Su presencia también se extendió a los reencuentros de la agrupación, incluyendo los realizados a finales de los años 90 y posteriormente en 2007 y 2017. Sol Wainer interpretará a la artista en la serie.

Luis de la Rosa como Erik Rubín

Erik Rubín no perteneció a la alineación inicial, pero se incorporó cuando todavía era adolescente. Su llegada ocurrió durante los primeros años de la agrupación y permaneció en ella hasta 1991.

Después de su salida, Rubín continuó su carrera como cantante y actor, además de participar en diferentes reencuentros de Timbiriche. En la producción será interpretado por Luis de la Rosa.

Clara Dalmao como Thalía

Thalía llegó en una etapa posterior, cuando la agrupación ya había alcanzado una importante popularidad. Formó parte del grupo entre 1986 y 1989, periodo previo al inicio de su carrera como solista.

Su salida de Timbiriche dio paso a una trayectoria que posteriormente la convertiría en una de las figuras mexicanas con mayor reconocimiento internacional. Clara Dalmao interpretará a la cantante.

Edu Maruri como Eduardo Capetillo

Eduardo Capetillo tampoco perteneció a la primera alineación. Se incorporó a Timbiriche durante la segunda mitad de los años 80, cuando el grupo ya era uno de los fenómenos juveniles más importantes de México.

Permaneció en la agrupación hasta 1989 y después continuó su trayectoria como cantante y actor. El personaje será interpretado por Edu Maruri.

Andrea Chaparro como Edith Márquez

Edith Márquez llegó a Timbiriche durante una etapa posterior de la agrupación, cuando sus integrantes originales ya habían comenzado a cambiar. Su paso por el grupo fue breve, pero representó uno de los momentos de transición de la banda.

Márquez desarrolló una carrera principalmente como cantante de música mexicana. En la serie será interpretada por Andrea Chaparro.

Alberto Guerra como Emilio ‘El Tigre’ Azcárraga Milmo

Otro personaje relacionado con el entorno de Timbiriche es Emilio “El Tigre” Azcárraga Milmo, entonces uno de los principales ejecutivos de Televisa y una figura de gran influencia dentro de la industria del entretenimiento mexicano.

¿Cuándo se estrena la serie ‘Timbiriche’? Esto sabemos

La serie que cuenta la historia de Timbiriche llegará a ViX el próximo 9 de octubre de 2026, de acuerdo con Las Estrellas, aunque el anuncio oficial de ViX publicado el 21 de septiembre únicamente señalaba que la producción llegaría “muy pronto”,

La producción tendrá 8 episodios de aproximadamente 45 minutos cada uno.