Inicia el otoño sin multas: Así aplica el Hoy No Circula este martes 22 de septiembre

Revisa qué autos descansan este martes 22 de septiembre en CDMX y Edomex, así como el horario de la restricción vehicular. (Cuartoscuro/Fotoarte: El Financiero).

Arranca la spooky season sin sustos por una infracción. El programa Hoy No Circula se aplicará este martes 22 de septiembre de 2026 en la Ciudad de México (CDMX) y municipios del Estado de México (Edomex), por lo que algunos automóviles deberán permanecer estacionados para evitar sanciones.

De acuerdo con el calendario, los vehículos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, y hologramas 1 y 2 no podrán circular. Esta medida aplica para los automóviles particulares que cuenten con dichas características.

El programa regula el flujo vehicular y reduce emisiones contaminantes en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 40 municipios del Estado de México que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México.

Horario de restricción: 5:00–22:00 horas.

Contingencia ambiental: No se encuentra activa ninguna fase de contingencia, según el reporte más reciente del SIMAT. La calidad del aire se mantiene en niveles aceptables tras el corte de consulta realizado este lunes.

Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿qué autos están exentos?

Los vehículos exentos del programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex este martes son:

Autos particulares con engomados que no sean Rosa y terminaciones de placas que no sean 7 o 8.

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Vehículos eléctricos o con celda de combustible.

Vehículos híbridos PHEV o REEV y HEV con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico expedidas únicamente por el Gobierno de la Ciudad de México.

La restricción este 22 de septiembre contempla a los vehículos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8 y hologramas 1 y 2, de acuerdo con el calendario habitual del programa. (Cuartoscuro: Graciela López). (Graciela López Herrera)

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Vehículos que porten holograma “EXENTO”.

Vehículos con Constancia de Verificación y holograma “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica y la CAMe emita restricciones específicas.

Vehículos con Constancia de Verificación y holograma “0” por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica y la CAMe emita restricciones específicas.

Vehículos con Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre que transporten a personas con discapacidad.

Vehículos con Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.

Vehículos con placas para personas con discapacidad.

Vehículos con Pase Turístico Metropolitano (dos veces por semestre por siete días o una vez por semestre por 14 días) y Pase Turístico Paisano, durante los periodos oficiales correspondientes.

Vehículos con oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular emitidos por la Secretaría.

Vehículos que porten, en un lugar visible, oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México que los exente de las restricciones a la circulación.

Los vehículos con placas de otras entidades federativas o de otros países generalmente no están obligados a portar el holograma de verificación ni a cumplir el Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex, salvo que su propietario resida de forma permanente en la zona metropolitana.

En la Ciudad de México, las infracciones relacionadas con vehículos contaminantes pueden consultarse y generar su línea de captura a través del portal de la Secretaría de Administración y Finanzas. (Cuartoscuro: Rogelio Morales Ponce). (Rogelio Morales Ponce)

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

El incumplimiento de esta disposición conlleva una sanción económica por concepto de multas por vehículos contaminantes, la cual asciende a $2,346.20 MXN. Para mayor información sobre el pago y los lineamientos, puede consultar el portal de la Secretaría de Finanzas.

¿Cómo pagar una multa del Hoy No Circula?

Si la infracción fue en CDMX: La multa puede consultarse mediante los canales de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. El Gobierno capitalino cuenta con opciones de pago en línea, la aplicación Tesorería CDMX, kioscos y Administraciones Tributarias, además de establecimientos autorizados.

Para consultar una infracción relacionada con vehículos contaminantes, se debe ingresar el folio de la boleta, las placas del vehículo y el año en que se levantó la infracción en el portal de Finanzas de la CDMX.

Si la infracción fue en Edomex: La Secretaría de Seguridad del Estado de México señala que primero se debe consultar la infracción en el Portal Ciudadano, después generar la línea de captura y finalmente realizar el pago en los establecimientos autorizados o dentro del propio portal.

La dependencia también advierte que no envía enlaces de pago por SMS o WhatsApp, por lo que recomienda utilizar únicamente sus canales digitales autorizados.

Última actualización: lunes 21 de septiembre de 2026, 18:24 hrs (hora de Ciudad de México).