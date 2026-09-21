¡Yo te necesito! Los Bukis anuncian conciertos en CDMX y Guadalajara para cerrar un ciclo: Fechas y preventa

Los Bukis regresan a México con dos conciertos programados para diciembre de 2026. (Foto: IA / Cuartoscuro.com)

Si ‘Tu cárcel’, ‘Falso amor’ o ‘Cómo fui a enamorarme de ti’ aparecen en tu playlist, esto te interesa: Los Bukis regresan a México para cerrar un ciclo.

La agrupación encabezada por Marco Antonio Solís hizo una pausa de 25 años y se reunió de nuevo en los escenarios en 2021, con el tour Una Historia Cantada.

Esta vez, Los Bukis tienen preparadas dos presentaciones en México, con un repertorio que incluye algunos de los temas que convirtieron a la agrupación en uno de los nombres más reconocidos de la música mexicana.

¿Cuándo vienen Los Bukis a México?

Los Bukis tienen dos conciertos en diciembre de 2026:

Ciudad de México: sábado 12 de diciembre, en el Estadio GNP Seguros .

sábado 12 de diciembre, en el . Guadalajara: sábado 19 de diciembre, en el Coliseo GNP Seguros, ubicado en Zapopan, Jalisco.

Estos recintos recibirán un repertorio legendario, que incluye canciones como ‘Tu Cárcel’, ‘Falso Amor’, ‘Yo Te Necesito’, ‘A Donde Vayas’, ‘Quiéreme’, ‘Cómo Fui a Enamorarme De Ti’ y ‘Presiento Que Voy a Llorar’.

El cantante Marco Antonio Solís expresó en X: “¡El gran cierre de un ciclo será en nuestra casa! Después de tantos caminos, tantos escenarios y tantos recuerdos compartidos, volvemos a México para vivir juntos dos noches que quedarán para siempre en nuestros corazones. (...) Cerremos este capítulo como merece: cantando, recordando y agradeciendo todo lo vivido. Porque ayer, hoy y siempre… ¡somos tuyos por siempre!“.

Marco Antonio Solís y Los Bukis se presentarán en CDMX y Guadalajara como parte del cierre de un ciclo. (Foto: Cuartoscuro.com) (Galo Cañas Rodríguez)

Preventa y venta general de Los Bukis en CDMX y Guadalajara: Fechas, páginas y tarjetas

Si quieres conseguir boletos para Los Bukis, hay una venta previa exclusiva para clientes de HSBC antes de que se habilite la venta general.

De acuerdo con la información de Ocesa y Ticketmaster, las fechas y horarios son los siguientes:

Para la Gran Venta HSBC, Ticketmaster señala que se requiere un código de acceso para desbloquear los boletos.

¿Dónde comprar boletos para Los Bukis?

Los accesos para las dos presentaciones estarán disponibles en:

Sitio oficial de Ticketmaster (preventas y venta general).

Taquillas de los recintos (venta general).

Ticketmaster establece un límite de 8 boletos por comprador para los eventos. La plataforma advierte que exceder el límite puede provocar la cancelación de algunas o todas las órdenes asociadas.

La disponibilidad de boletos puede cambiar después de las ventas previas, por lo que la plataforma señala que para eventos con preventa la cantidad disponible para la venta general puede ser limitada.

El histórico regreso de Los Bukis a los escenarios

La agrupación está integrada por Marco Antonio Solís, Joel Solís, Roberto Guadarrama, Eusebio ‘Chivo’ Cortés, Javier Solís, Pedro Sánchez y José Guadarrama.

La agrupación se reunió nuevamente en 2021, después de haberse despedido de los escenarios en 1996. Su regreso estuvo acompañado por la gira Una Historia Cantada, con presentaciones en estadios de Estados Unidos y México, como el SoFi Stadium y el Estadio Azteca.

En 2024, Marco Antonio Solís habló con EFE sobre lo que significó aquel reencuentro: “Fue muy sorpresivo, superó nuestras expectativas. No esperábamos que la respuesta del público fuera así tan grande”.

Los Bukis ofrecerán un concierto en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México el 12 de diciembre de 2026. (Foto: Cuartoscuro.com) (Omar Martínez Noyola)

La historia de Los Bukis comenzó hace más de cinco décadas. Originarios de Ario de Rosales, Michoacán, Marco Antonio y Joel Solís comenzaron como un dueto infantil antes de formar la agrupación que posteriormente haría historia.

El regreso de la banda a los escenarios tuvo continuidad con una residencia en Las Vegas: fue el primer grupo latino en realizar una residencia completa en español en esa ciudad. Además, consiguieron su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.