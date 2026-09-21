Sheinbaum pide a FGR aclarar caso de 59 millones de litros de combustible en Guanajuato: ‘Debe informar’

La presidenta Sheinbaum pidió a la FGR aclarar el decomiso de combustible en Guanajuato.

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) aclarar el origen de los 59 millones de litros de huachicol decomisados en San José Iturbide, Guanajuato.

“La Fiscalía tiene que informar si hubo una actividad ilegal o qué fue lo que llevó al aseguramiento de este lugar”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 21 de septiembre.

Sheinbaum detalló que el aseguramiento ocurrió por una delegación de la FGR en Guanajuato, por lo que se prepara el informe sobre el hallazgo.

“Lo tiene que informar la Fiscalía, así es, porque si lo estuviera informando yo, dirían que no hay autonomía en la Fiscalía”, agregó.

Esto sabemos de la investigación de la FGR sobre los 59 millones de litros de huachicol

La FGR detalló que el decomiso de huachicol en Guanajuato es resultado de una investigación de 76 días.

Durante ese tiempo se reunieron evidencias y se obtuvo de un juez las órdenes de cateo que derivaron en la mega incautación del llamado decomiso histórico de hidrocarburo.

Sin embargo, Gas Natural del Noroeste, empresa de Grupo SIMSA, declaró que la operación de sus instalaciones es legal.

“La operación de la terminal de almacenamiento (de combustible) es completamente lícita y verificable, y está regulada y supervisada por las autoridades federales, estatales y municipales”, dijo la empresa en un comunicado.

Hace unos días, se detalló que las labores de investigación mostraron indicios de presuntas actividades irregulares por la distribución ilegal de combustible.

Así se anunció el ‘mega decomiso’ de huachicol

La FGR informó que continuará la investigación del decomiso de los más de 59 millones de litros de huachicol en San José Iturbide, en Guanajuato, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

En un comunicado, la dependencia federal explicó que el traslado de la carpeta de investigación a la FEMDO ocurre ante la “complejidad” del caso, sobre el cual la institución analiza documentos y entrevistas a directivos de la empresa directamente relacionada con los hechos que se investigan.

Lo anterior se hace “con la finalidad de verificar la propiedad, operación y trazabilidad financiera y fiscal de la totalidad del hidrocarburo localizado”.

La respuesta de la FGR ocurre un día después de que el conglomerado de empresas mexicanas Simsa negara que la terminal de San José Iturbide sea propietaria o comercialice los más de 59 millones de litros de combustible bajo investigación federal.

*Con información de David Saúl Vela y EFE