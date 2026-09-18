Grupo SIMSA dice que opera legalmente tras decomiso de 59 millones de litros de presunto huachicol

Grupo SIMSA, que opera Gas Natural del Noroeste, apuntó que cuenta con permisos para su terminal de almacenamiento, donde fueron decomisados millones de litros de combustible.

Grupo SIMSA afirmó que la operación de su terminal de almacenamiento de petrolíferos en San José Iturbide, Guanajuato, es lícita y cuenta con los permisos correspondientes, luego del aseguramiento de combustible realizado por autoridades federales en dichas instalaciones.

A través de un comunicado, Gas Natural del Noroeste, empresa perteneciente a Grupo SIMSA, señaló que la terminal opera al amparo del permiso de almacenamiento de petrolíferos PL/19344/ALM/2016, cuya vigencia es de 30 años y que ha sido modificado mediante diversas resoluciones regulatorias.

“La operación de la Terminal de almacenamiento es completamente lícita y verificable”, sostuvo Gas Natural del Noroeste, que agregó haber puesto a disposición de las autoridades la documentación para acreditar la legalidad de sus operaciones y de sus relaciones comerciales.

La empresa sostuvo que los petrolíferos que recibe y almacena en la terminal son propiedad de sus clientes, quienes, aseguró, deben acreditar la propiedad, procedencia legítima y calidad de los productos.

Una revisión realizada por El Financiero en el portal de la Comisión Nacional de Energía (CNE) confirmó que el permiso ha sido modificado en tres ocasiones mediante las resoluciones RES/409/2017, RES/724/2018 y RES/260/2020, que incluyeron incrementos en la capacidad de almacenamiento de la terminal.

De acuerdo con la última modificación del permiso RES/260/2020, emitida por la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE), la instalación fue autorizada para ampliar su capacidad de diseño de 675 mil a un millón 52 mil barriles, distribuidos en 11 tanques.

Esta última cifra equivale a alrededor de 167.3 millones de litros de petrolíferos. Sin embargo, la misma resolución establece una capacidad operativa de 896 mil barriles, equivalentes a unos 142.5 millones de litros.

La capacidad de diseño corresponde al volumen para el cual está dimensionada la infraestructura, mientras que la capacidad operativa representa el volumen disponible para su operación.

Por lo tanto, los 59 millones de litros de combustible asegurados por autoridades federales y estatales representarían alrededor de 41 por ciento de la capacidad operativa de la terminal.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló este viernes en conferencia de prensa que la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) continúa para determinar el origen y destino del combustible y establecer si está relacionado con su robo o ingreso ilegal al país.

Por otro lado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que la investigación comenzó el 3 de julio de 2026 con la detención de una pipa, a partir de la cual las autoridades obtuvieron información que las condujo hasta el predio.

La resolución detalló que el monto de inversión de la terminal ascendió a 3 mil 526 millones de pesos. Las instalaciones cuentan con infraestructura para conectar hasta 24 carrotanques de gasolinas y otros 24 de diésel, además de 10 islas de llenado.

La empresa también aseguró contar con autorizaciones ambientales y de seguridad industrial expedidas por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), así como con un permiso ferroviario otorgado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). A nivel estatal y municipal, dijo disponer de permisos de uso de suelo, licencia de funcionamiento y vistos buenos de Protección Civil y Medio Ambiente.

Gas Natural del Noroeste añadió que la terminal fue utilizada por Pemex en 2017 para almacenar su primera importación de diésel por ferrocarril y que en 2019 participó en el suministro de combustibles durante el desabasto de gasolinas registrado en cinco estados del país.