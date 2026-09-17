No fue ‘chiripazo’: La pista que llevó al hallazgo de 59 millones de litros de huachicol en Guanajuato

El decomiso más grande en la historia de Guanajuato era uno de octubre de 2025, cuando se aseguraron 1.65 millones de litros de combustible.

El histórico decomiso de 59 millones de litros de huachicol en Guanajuato “no fue un chiripazo”, remarcó Juan Mauro González Martínez, secretario de Seguridad del estado, este jueves 17 de septiembre.

El decomiso se dio tras una investigación “que se dio en la calle, con el aseguramiento de una pipa”, dijo el funcionario en entrevista radiofónica con Joaquín López-Doriga.

“Se siguió su ruta y nos llevó hasta este lugar”, agregó en referencia a un predio encontrado en la comunidad de La Fragua, en el municipio de San José Iturbide, en Guanajuato.

El funcionario añadió que también se empleó información recopilada por la Policía Estatal de Caminos de Guanajuato en detenciones y aseguramiento de combustible.

González Martínez destacó que el ‘golpe’ contra los huachicoleros de este jueves demuestra la coordinación entre el Gabinete de Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato, con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Decomiso de huachicol en Guanjuato: ¿Qué sigue en la investigación?

El secretario de Seguridad y Paz expresó que aún no se sabe el origen de los 59 millones de litros de huachicol encontrados en Guanajuato.

Agregó que hasta el momento no hay ningún presunto responsable en manos de las autoridades porque “cuando se llevó a cabo este cateo, previamente se decidió dejar en aseguramiento todo lo señalado, y no llevar a cabo alguna detención por la misma dinámica de que sigue la investigación”.

Los millones de litros de huachicol asegurados en Guanajuato tienen “características” de diésel, gasolina premium y gasolina regular, explicó la Secretaría de Seguridad y Paz del estado en un comunicado.

¿Qué encontraron las autoridades en el predio con 59 millones de litros de huachicol?

La inspección permitió localizar y asegurar 10 tanques con presunto combustible, tres unidades de carga, y diversos contenedores utilizados para transportarlo.

Un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Guanajuato autorizó la diligencia. Posteriormente, integrantes del Ministerio Público Federal realizaron el cateo en coordinación con personal pericial especializado y autoridades estatales.

Debido al volumen localizado, especialistas continuarán con las maniobras para medir, identificar y manejar el producto. Estas acciones buscan reducir riesgos de derrames, incendios o afectaciones para habitantes, bienes y medio ambiente.

El inmueble, vehículos, contenedores, documentos y presunto hidrocarburo quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará las investigaciones.

Con información de Quadratín