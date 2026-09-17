‘Reciclo mi ropa’: Así se crean los atuendos que usa Sheinbaum con los huipiles que le regalan

Claudia Sheinbaum afirmó que Thelma Islas es la diseñadora de las prendas que utiliza. (Foto: Cortesía Presidencia de México/Cuartoscuro)

Desde vestidos con patrones bordados por toda la falda hasta elegantes sacos con delicados detalles y cinturones que le dan un ‘pop’ de color a los atuendos, forman parte del clóset de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En cada evento oficial, la mandataria suele usar una combinación de prendas diferente, lo que le da dinamismo a su imagen; sin embargo, Sheinbaum aclaró que esto no significa que tenga un guardarropa con cientos de blusas, vestidos y sacos para cada ocasión.

“Yo reciclo mi ropa, porque dicen: ‘¿Cómo es que cada día traes (algo diferente)?’. Los pantalones son los mismos que uso varias veces; solo cambiamos con una costurera (las otras prendas)”, comentó en su conferencia matutina del 17 de septiembre.

Antes de ser una decoración en los trajes de Claudia Sheinbaum, los bordados eran parte de huipiles y rebosos que le regalaron. (Foto: Cuartoscuro) (Moisés Pablo Nava)

¿Cómo se crean los vestidos de Claudia Sheinbaum?

En cada uno de sus atuendos, la presidenta suele llevar detalles bordados que se adaptan a la formalidad de cada evento oficial, pues mientras algunos son más festivos y de colores vivos, otros son más neutros y sobrios.

Las piezas no son compradas con los bordados; en su lugar, se diseñan blusas y vestidos tomando como base los patrones y colores de los huipiles que las personas le regalan a Claudia Sheinbaum durante sus giras.

“¿De dónde saco yo este bordado? La gran mayoría son regalos que me hacen cuando voy a distintos lugares. Entonces, me dan un rebozo, me regalan un huipil, un hipil, no sé, algún textil; tomamos una partecita y lo reciclamos en los trajes”, comentó.

Los textiles bordados se acoplan a nuevos diseños para dar vida a sacos, blusas y vestidos únicos. (Foto: Cortesía/ Presidencia de México)

Thelma Islas Lagunas es la diseñadora detrás de cada pieza y se encarga de incluir los bordados en las prendas que requiera la presidenta, dándoles una segunda vida a las creaciones de las y los artesanos de los pueblos originarios.

“Es importante porque tampoco es que estemos gastando quién sabe cuánto para tener una ropa cada vez distinta”, compartió. Una muestra de este trabajo es el vestido que Claudia Sheinbaum utilizó en el Grito de Independencia.

Para este año, el taller textil Biulú, de mujeres y muxes artesanas de Juchitán, fue el encargado de crear una tela bordada con flores, la cual se utilizó para diseñar la parte superior del vestido: un elegante saco colorido con un delicado escote en V.

¿Por qué Claudia Sheinbaum reutiliza los huipiles que le regalan?

Claudia Sheinbaum afirmó que utilizar en sus prendas los bordados de los huipiles, hipiles y rebozos que le obsequian va más allá de reciclar y ahorrar dinero en nuevos atuendos: es una forma de revalorizar el trabajo de las y los artesanos.

“¿Por qué uso esta ropa? ¿Por qué me importa? Porque no hay nada más hermoso que esto, son artesanas y artesanos mexicanos, (es una tradición) que viene de hace mucho”, comentó.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, desde el balcón de Palacio Nacional dio el Grito de Independencia en el marco del 216 Aniversario ante miles de personas que se dieron cita en la plancha del zócalo capitalino. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

Además, aseguró que los bordados —que en lugares como Oaxaca son complejos al recibir un significado diferente dependiendo de cómo estén elaborados— son parte de la identidad de México, motivo por el cual no utiliza ropa de las casas de alta costura internacionales.

“¿Por qué no usar una alta costura de un francés o de algún otro país? ¿Y por qué usar lo nuestro? Pues porque es nuestra identidad y hay que tener orgullo por ello”, comentó la mandataria.