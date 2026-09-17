Feminicidio de Claudia Tacoronte: ‘El Trompas’, presunto responsable, podría recibir 50 años de prisión

Tacoronte había llegado a México a mediados de agosto para realizar un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y residía en Cuernavaca. (Cuartoscuro).

Francisco Javier Meléndez ‘N’, conocido como ‘El Trompas’ en Cuatla, Morelos, podría enfrentar una condena de 50 años de prisión por el feminicidio de Claudia Tacoronte, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), informó el fiscal general del estado, Fernando Blumenkron Escobar.

En entrevista radifónica, además afirmó que ‘El Trompas’ sí robó el teléfono celular de la estudiante española. Detalló que pudieron ubicar al agresor gracias a las cámaras de vigilancia y a testigos que lo vieron salir corriendo del estacionamiento de la Casa de Cultura de Cuatla.

“Un testigo lo identificó saliendo del estacionamiento, en los hechos hemos tenido entrevistas con las personas que estaban dentro del evento en la Casa de Cultura de Cuatla”, aseguró el fiscal.

Blumenkron Escobar también aseguró que realizan operativo permanente para lograr la captura de ‘El Trompas’ y que se encuentran trabajando con los integrantes del gabinete de seguridad del estado.

‘El Trompas’ es una persona con antecedentes penales de robo e incluso estuvo en prisión en Morelos. El fiscal agregó que también se le busca en otros estados y que no hay indicio de que haya cometido el crimen con complices.

¿Qué se sabe del asesinato de Claudia Tacoronte en Cuatla, Morelos?

Claudia Tacoronte fue asesinada con un arma blanca el pasado sábado 12 de septiembre en Cuautla, adonde había acudido a la Feria Nacional de Medicina Tradicional.

Tacoronte había llegado a México a mediados de agosto para realizar un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y residía en Cuernavaca, capital estatal situada a unos 80 kilómetros al sur de Ciudad de México y 50 kilómetros de Cuautla.

El asesinato ha provocado indignación dentro y fuera de México después de conocerse que Tacoronte es la cuarta alumna de la UAEM asesinada en apenas siete meses, tras los casos de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, que ya habían generado protestas y paros estudiantiles.

El crimen también ha tenido repercusiones en España. La Universidad de Granada, donde Tacoronte cursaba cuarto año del Grado en Educación Infantil, suspendió las próximas estancias de estudiantes en la UAEM, mientras la Universidad de La Laguna (Canarias) también paralizó cautelarmente su programa de movilidad con la institución mexicana.

Con información de EFE.