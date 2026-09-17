Rey Carlos III advierte de ‘riesgos existenciales’ si la IA cae ‘en manos equivocadas’

Se trata de uno de los debates de mayor trascendencia esta semana. (Foto: X / The Royal Family)

El rey británico, Carlos III, advirtió este jueves 17 de septiembre contra los “riesgos existenciales” que se presentan si la inteligencia artificial (IA) “cae en manos equivocadas y termina siendo usada de formas potencialmente catastróficas”.

El monarca reunió en Dumfries House (Escocia) a varios ejecutivos y líderes mundiales del sector en una especie de “cumbre” para explorar los límites de un uso de la IA que traiga beneficios a la sociedad, en un contexto en el que se multiplican las advertencias sobre un desarrollo incontrolado de sus capacidades.

Entre los invitados figuran representantes de Nvidia, Google DeepMind, OpenAI, Anthropic y otras empresas, así como representantes de China o del Vaticano y el secretario de Estado británico Kanishka Narayan.

Carlos III pide dar un buen uso a la IA

“Quienes han creado estas tecnologías —recordó el monarca— advierten cada vez más de que la IA puede desarrollar capacidades más siniestras, e incluso potencialmente llevarse vidas (por delante)”, señaló en su discurso de apertura a los ejecutivos.

Y les recordó que su trabajo no consiste solo en hacer avanzar la tecnología, sino “garantizar que sirve claramente a la humanidad, a las comunidades y al mundo natural”.

Sin embargo, no todos los asistentes parecieron alinearse con sus temores. Uno de los más destacados, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, pidió que la IA no termine siendo regulada lo mismo que las redes sociales, ya que es “una tecnología” y no “un producto”.

Según Huang, el papel de los gobiernos debe consistir en intervenir cuando el desarrollo de la IA “se tuerce”, y recordó que ya existen leyes que regulan la salud, el transporte o el entretenimiento —ámbitos donde ya se aplica la IA—, y no hay que obsesionarse con añadir nuevas leyes salvo que sean necesarias.

En cuanto a los sistemas de control de la IA -añadió-, deben hacerse en laboratorios cerrados: “Es ingeniería de la antigua, de la clásica, ni más ni menos, (para) probar los productos antes de ser lanzados al público”.

De hecho, Huang se ha unido a Mark Zuckerberg para tomar distancias de los llamamientos de otros ‘gurús’ de la IA, como los líderes de Anthropic, OpenAI y SpaceX, que han pedido ralentizar el desarrollo de esta tecnología.

Se trata de uno de los debates de mayor trascendencia esta semana, en el que ha llegado a intervenir el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, él también contrario a ralentizar el ‘boom’ de la IA.