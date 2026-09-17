Arranca Mojica con ventaja en Guerrero: Encuesta EF

La recién nombrada coordinadora de la ‘4T’ en Guerrero, Beatriz Mojica Morga, aventaja en las preferencias electorales rumbo a los comicios para renovar la gubernatura del estado en junio de 2027, según revela una encuesta de El Financiero.

El sondeo ubica a Mojica con 44 por ciento de la intención de voto en un escenario hipotético en el que enfrenta a Manuel Añorve, del PRI, quien capta 14 por ciento; a Eloy Salmerón, del PAN, que alcanza 9 por ciento, y a Gabriela Bernal, de Movimiento Ciudadano, quien registra 8 por ciento de apoyo.

Gráfica: El Financiero

El sondeo, realizado del 11 al 13 de septiembre, arroja un apoyo para Morena, como partido, de 46 por ciento. Según el estudio, Beatriz Mojica también aventaja en popularidad a otros políticos de la entidad, incluidos a quienes contendían con ella por la coordinación del partido guinda, que finalmente ganó por vía de la encuesta.

El estudio de El Financiero la ubica con 55 por ciento de opinión favorable y 24 por ciento de opinión desfavorable. Comparando con el sondeo que este diario hizo y publicó en junio pasado, Mojica avanzó 14 puntos en su popularidad en este lapso, ya que tenía 41 por ciento de opinión favorable hace tres meses.

Por su parte, Añorve también avanzó en popularidad, al pasar su opinión favorable de 22 a 37 por ciento entre junio y septiembre.

Salmerón y Bernal, que aparecen como posibles abanderados del PAN y de MC en la encuesta, no se incluyeron en el sondeo realizado en junio.

Gráfica: El Financiero

La encuesta también revela que la aprobación a la gobernadora Evelyn Salgado sumó puntos en estos últimos meses, al pasar de 38 a 50 por ciento, mientras que la desaprobación bajó de 59 a 48 por ciento.

Al preguntar cuál consideran que es el principal problema del estado, 47 por ciento de las personas consultadas manifestó que la inseguridad pública. Esta mención bajó respecto al 63 por ciento registrado en junio pasado.