Abelina López cuestiona nombramiento de Beatriz Mojica en Guerrero: ‘Ganaron las encuestas de papel’

Tras la designación de Beatriz Mojica, Abelina López cuestionó el proceso interno de Morena y defendió su respaldo ciudadano. (Cuartoscuro).

La alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López Rodríguez, cuestionó el proceso interno de Morena en Guerrero luego de que Beatriz Mojica Morga fuera nombrada coordinadora de la Defensa de la Transformación y futura candidata a la gubernatura por Morena y sus aliados.

“Quien festeje me parece que está festejando la crónica de una muerte anunciada”, declaró López Rodríguez al ser cuestionada sobre la designación de Mojica, luego del acto realizado en el World Trade Center de la Ciudad de México, donde se dieron a conocer los resultados de las encuestas para definir el proceso interno.

La alcaldesa con licencia rechazó que el resultado represente una derrota para ella y sostuvo que cuenta con respaldo ciudadano.

“Ganaron las encuestas de papel, pero yo tengo la encuesta real: más de 100 mil personas caminaron conmigo en el apoyo para la Presidenta de su segundo informe”, afirmó.

López Rodríguez incluso lanzó un reto a quienes respaldan el resultado del proceso interno y los convocó a realizar una movilización con una cantidad similar de personas.

“Los conmino a que marchen con 100 mil”, expresó durante una breve entrevista a medios de comunicación.

Tras sus declaraciones, la alcaldesa con licencia se retiró casi de inmediato del lugar, acompañada por un pequeño grupo de simpatizantes que le manifestó su apoyo con porras.

La aspirante también defendió su trayectoria política y sus principios dentro de la izquierda.

“Morena no abraza personas, abraza principios. Me parece que este es un parteaguas”, sostuvo al referirse al nombramiento de Mojica.

Cabe recordar que, el pasado 6 de septiembre, Abelina López negó los señalamientos de desfalco por un monto de 282 millones de pesos, luego de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a su administración, pues afirmó que el hecho no está comprobado.

“Una observación de auditoría no es un desfalco. La fiscalización de los recursos públicos forma parte de las observaciones de cualquier gobierno”, reiteró.

Desde el World Trade Center, Beatríz Mojica, la virtual candidata de Morena, retó a la oposición. “Tienen derecho a cuestionar, pero nunca tendrán derecho a pedirle al pueblo que olvide los abusos, los más de 500 muertos en Guerrero por el solo pecado de pedir que se respetara el derecho al voto”, dijo.

“El pueblo no olvida los ‘vuelos de la muerte’ y el Pozo Meléndez”, expresó sobre las víctimas de desaparición forzada de la Guerra sucia durante la década de los setenta, cuando estado era gobernado por el PRI.

En el caso de Guerrero, Morena irá en alianza con el Partido Verde a las elecciones. El Partido del Trabajo irá solo y presentará a su candidato o candidata más adelante.