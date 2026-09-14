Camilo Séptimo pospone conciertos tras asesinato de ‘Honas’: ‘Las pérdidas requieren tiempo para sanar’

La banda Camilo Séptimo pospuso tres presentaciones y canceló una más tras el asesinato de Jonathan ‘Honas’ Meléndez, su tecladista. “Las pérdidas requieren tiempo para sentir y sanar”, justifican en un comunicado publicado este lunes en Instagram.

La agrupación de synthpop e indie rock precisa que, si bien no se separan, tomarán espacio para, además de llevar su duelo, reordenarse como proyecto musical.

“Después de una pausa, como banda tomaremos un espacio para reorganizarnos y definir, juntos, los siguientes pasos. Camilo Séptimo continúa, por ‘Honas’ y por todos los que nos han acompañado todos estos años”, expresan en el escrito.

De este modo, tres de sus cuatro próximos conciertos quedaron reprogramados aún con fecha por deinir. En tanto, su presentación en Ciudad Nezahualcóyotl quedó definitivamente cancelada ante la imposibilidad de reagendar. “No podremos reprogramarla y queda cancelada; lamentamos no poder vernos ahí”, dicen sobre la tocada que planeaban en el Auditorio Alfredo del Mazo.

Estas son las fechas de Camilo Séptimo que quedan pospuestas:

19 de septiembre: Ciudad Juárez (pospuesta)

26 de septiembre: Naucalli (pospuesta)

3 de octubre: Neza (CANCELADA)

10 de octubre: Pachuca (pospuesta)

La banda precisa que, quienes deseen pedir un reembolso de su entrada, lo deberán solicitar mediante las propias boleteras en las que adquirieron el acceso.

El grupo asegura que informará de forma oportuna sobre “el resto de la gira, nuevos proyectos y nuevas fechas” mediante sus canales oficiales.

“Agradecemos profundamente el cariño, la comprensión y el respeto que hemos recibido durante estos días difíciles”, se lee en su comunicado.

Esto sabemos sobre el caso del asesinato de ‘Honas’ Meléndez

El pasado 1 de septiembre, ‘Honas’ Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, fue asesinado junto con su esposa Ana Paula, quien tenía unos cuatro meses de embarazo; su hija Sofía, de tres años; Aleyda Romero, una joven de 21 años que trabajaba con la familia, y la perrita de la familia, Nala, en un departamento de Zona Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza. Un niño de seis años, hijo del músico, sobrevivió tras esconderse durante el ataque.

Por el multihomicidio fueron detenidos Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’, quienes el 9 de septiembre fueron vinculados a proceso por su probable participación en los delitos de homicidio calificado, interrupción del embarazo y maltrato y crueldad contra un ser sintiente. Ambos permanecen en prisión preventiva en el penal de Barrientos.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía del Estado de México y la explicación del abogado de la familia, Hugo Salgado, Diego ‘N’ habría ingresado al departamento antes de que llegara la familia. ‘Honas’ recibió un aviso sobre su presencia y regresó al inmueble acompañado de un amigo, a quien pidió esperar afuera debido a que se habían presentado problemas con Diego.

La principal línea de investigación apunta a que los imputados buscaban una cartera fría de Bitcoin con millones de dólares. La Fiscalía sostiene que Diego habría ofrecido 2 millones de pesos a Gerardo por ayudarlo a obtener las criptomonedas.

El proceso continúa con una investigación complementaria de cuatro meses. La próxima audiencia está programada para el 9 de enero de 2027. Además, la familia busca que el hijo de ‘Honas’, único sobreviviente, pueda rendir testimonio con asistencia psicológica y sin revictimización.