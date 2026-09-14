Al peso le da ‘el vaguido’ por llamado a desacelerar avance de la IA: Se deprecia casi 1%

Esta es la cotización del peso ante el dólar en los mercados este lunes 14 de septiembre.

Los llamados a restringir el avance de la Inteligencia Artificial ‘pegan’ a los mercados este lunes 14 de septiembre, y afectan al tipo de cambio que rebasó de nuevo los 17 pesos por dólar

Desde Estados Unidos hasta Europa y Asia, las acciones del sector de semiconductores sufrieron una fuerte presión: Los gigantes estadounidenses Nvidia y Broadcom registraron caídas, mientras que el índice Nasdaq 100 retrocedió 1.3 por ciento en Wall Street.

El presidente Donald Trump se opuso a más control en la IA y criticó el llamado de los líderes tecnológicos de Anthropic, OpenAI y Microsoft. “El único control o mecanismo de seguridad que necesita la IA es un presidente fuerte e inteligente”, publicó en su red Truth Social.

¿Cuánto pierde el peso ante el dólar HOY 14 de septiembre?

De acuerdo con datos de Bloomberg, el tipo de cambio se ubica en las 17.12 unidades, 15 centavos más con respecto al cierre del viernes 11 de septiembre lo que representa una depreciación de 0.91 por ciento.

“Ante un repunte en la aversión al riesgo o tomas de beneficio generalizadas en divisas emergentes, la primera resistencia clave se sitúa en los 17.02 pesos, seguida por la franja de los 17.08 a 17.12 unidades”, indicó Felipe Mendoza, analista de mercados en EBC Financial Group.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.56 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.59 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.99 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.46 por ciento.

El retroceso del peso no es el único: Otras monedas que se deprecian más de 1 por ciento son el peso chileno con 1.60 por ciento; el florín húngaro con 1.31 por ciento; el rand sudafricano con 1.08 por ciento; el peso colombiano con 1.06 por ciento, y el real brasileño con 1.04 por ciento.

Con información de Bloomberg y Valeria López