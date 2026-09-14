49ers vs. Vikings: ¿A qué hora inicia la preventa de la NFL 2026 en el Estadio Banorte HOY?

El NFL Mexico City Game 2026 enfrentará a los San Francisco 49ers y Minnesota Vikings en el Estadio Banorte. (Fotos: IA, NFL)

El touchdown todavía está lejos, pero la primera jugada ya está cantada: este lunes comienza la carrera por conseguir boletos para el 49ers vs. Vikings en México. Los aficionados que quieran ver el regreso de la NFL al Estadio Banorte tienen que estar listos desde temprano.

Y si ya estás pensando en cuál tarjeta usar, cuántos boletos puedes comprar o cuánto tendrás que sacar de la cartera, hay varias jugadas que conviene conocer antes de entrar a Ticketmaster. La venta tendrá distintas etapas y el estadio también ofrece localidades generales, paquetes VIP y experiencias Hospitality para este NFL Mexico City Game 2026.

Preventa de American Express HOY: Fecha, horario, límite de boletos y tarjetas

La preventa de boletos para 49ers vs. Vikings comienza este lunes 14 de septiembre de 2026 a las 10:00 horas (tiempo del centro de México) en el sitio oficial de Ticketmaster, recuerda iniciar sesión y verificar tu cuenta antes de formarte en la fila virtual.

Esta primera etapa es exclusiva para clientes con tarjetas American Express y estará disponible hasta el miércoles 16 de septiembre a las 17:00 horas, según Ticketmaster.

Las tarjetas American Express Prepaid no pueden utilizarse para adquirir las entradas. En el caso de las tarjetas de crédito, hay meses sin intereses (MSI).

El límite durante esta etapa es de seis boletos por persona. Ticketmaster advierte que quienes superen el número permitido pueden tener algunas o todas sus órdenes y boletos cancelados. La restricción puede tomar en cuenta compras relacionadas con el mismo nombre, correo electrónico, dirección de facturación, número de tarjeta u otros datos.

Precios de 49ers vs. Vikings: ¿Cuánto cuesta ir a la NFL en México 2026?

Los boletos para 49ers vs. Vikings en el Estadio Banorte tienen precios de entre 2 mil 108 y 11 mil 656 pesos, con cargos incluidos:

Nivel 100 Midfield: $11,656

$11,656 Nivel 100 Sideline: $11,036

$11,036 Nivel 100 Corner: $10,168

$10,168 Nivel 100 Endzone: $9,176

$9,176 Nivel 200 Midfield: $11,036

$11,036 Nivel 200 Sideline: $10,168

$10,168 Nivel 200 Corner: $9,176

$9,176 Nivel 200 Endzone: $8,184

$8,184 Nivel 300 Midfield: $9,176

$9,176 Nivel 300 Sideline: $8,184

$8,184 Nivel 300 Corner: $6,820

$6,820 Nivel 300 Endzone: $6,076

$6,076 Nivel 400 Midfield: $6,820

$6,820 Nivel 400 Sideline: $6,076

$6,076 Nivel 400 Corner: $4,960

$4,960 Nivel 400 Endzone: $4,092

$4,092 Nivel 500 Midfield: $4,960

$4,960 Nivel 500 Sideline: $4,092

$4,092 Nivel 500 Corner: $3,472

$3,472 Nivel 500 Endzone: $2,852

$2,852 Nivel 600 Midfield: $4,092

$4,092 Nivel 600 Sideline: $3,472

$3,472 Nivel 600 Corner: $2,852

$2,852 Nivel 600 Endzone: $2,108

Ticketmaster contempla, además, un cargo de procesamiento de 50 pesos por orden, que se aplica una vez que los boletos son seleccionados y agregados al carrito.

Los boletos para 49ers vs. Vikings en el Estadio Banorte tendrán un rango de precios de 2 mil 108 a 11 mil 656 pesos, de acuerdo con la lista oficial de la NFL. (Foto: Instagram / @nflmx).

Paquetes VIP para 49ers vs. Vikings

El NFL Mexico City Game 2026 también contempla paquetes VIP dentro del Estadio Banorte. Estas opciones incluyen distintas ubicaciones, salas de hospitalidad, alimentos y bebidas, además de accesos antes y después del partido:

Tunnel Club: $19,400 . A pie de campo, con alimentos y bebidas premium incluidos y acceso ampliado antes y después del partido. Hay una opción con los mismos beneficios y vista limitada por $18,400.

. A pie de campo, con alimentos y bebidas premium incluidos y acceso ampliado antes y después del partido. Hay una opción con los mismos beneficios y vista limitada por $18,400. Chairman’s Club: $19,400 . Asientos en tribuna sobre la línea de 50 yardas, con hospitalidad ultra premium y alimentos y bebidas premium incluidos.

. Asientos en tribuna sobre la línea de 50 yardas, con hospitalidad ultra premium y alimentos y bebidas premium incluidos. Super Seats: $19,400 . Acceso al Azteca Club y Mezzanine Club, con espacios de hospitalidad climatizados, alimentos y bebidas premium y acceso ampliado antes y después del partido.

. Acceso al Azteca Club y Mezzanine Club, con espacios de hospitalidad climatizados, alimentos y bebidas premium y acceso ampliado antes y después del partido. Locker Club: $16,600 . Sala a nivel de campo, con alimentos y bebidas premium incluidos y acceso ampliado antes y después del partido.

. Sala a nivel de campo, con alimentos y bebidas premium incluidos y acceso ampliado antes y después del partido. Corner Club: $16,600 . Sala de hospitalidad al nivel del campo, ubicada en el lado este, con alimentos y bebidas premium incluidos. Hay una alternativa con vista limitada por $15,600.

. Sala de hospitalidad al nivel del campo, ubicada en el lado este, con alimentos y bebidas premium incluidos. Hay una alternativa con vista limitada por $15,600. Palco Club - Midfield: $11,408 . Hospitalidad informal, sándwiches de cortesía y barra libre de cervezas nacionales.

. Hospitalidad informal, sándwiches de cortesía y barra libre de cervezas nacionales. Palco Club - Sideline: $10,168 . Hospitalidad informal con servicio de alimentos y bebidas.

. Hospitalidad informal con servicio de alimentos y bebidas. Palco Club - Corner: $8,928. Ubicación principalmente en el lado oeste del estadio, con hospitalidad informal y servicio de alimentos y bebidas.

¿Cuándo es la preventa Banorte y la venta general de la NFL en México?

Después de la preventa American Express llegará la preventa Banorte para 49ers vs. Vikings, programada para el jueves 17 de septiembre de 2026 a las 10:00 horas. Esta etapa terminará el sábado 19 de septiembre a las 17:00 horas.

Los clientes Banorte podrán comprar hasta cuatro boletos y tendrán acceso a meses sin intereses con tarjetas de crédito.

La venta general de boletos de la NFL en México comenzará el martes 22 de septiembre de 2026 a las 10:00 horas y estará abierta hasta el 22 de noviembre a las 20:20 horas. En esta etapa el límite será de cuatro boletos.

Todas las etapas de venta estarán disponibles mediante Ticketmaster.

Los boletos de la NFL en México se venderán en Ticketmaster. (Foto: X @nflmx).

¿Cuándo es el juego de la NFL 2026 en México?

El partido entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings se jugará el domingo 22 de noviembre de 2026 a las 19:15 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

La NFL también contempla la presencia de The Warning como artista del show de medio tiempo. Será el sexto partido de temporada regular disputado en este recinto, después de los encuentros de 2005, 2016, 2017, 2019 y 2022.

San Francisco ya jugó dos de esas ediciones. En 2005 enfrentó a los Arizona Cardinals en el primer partido internacional de temporada regular de la NFL, mientras que en 2022 volvió a México y derrotó a los Cardinals por 38-10.

Paquetes hospitality de 49ers y Vikings en México

Además de los paquetes VIP, el NFL Mexico City Game 2026 ofrece experiencias Hospitality de OnLocation que combinan el boleto para el partido con actividades previas, hospedaje y otros servicios.

Los paquetes van de 1,095 dólares, aproximadamente 18 mil 615 pesos, y llegan hasta 3,995 dólares, unos 67 mil 915 pesos, disponibles en sitio oficial de OnLocation:



