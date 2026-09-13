Preventa de la NFL en México: Fecha, hora, precios, tarjetas, tipos de boletos y todo del 49ers vs. Vikings

Los boletos para el 49ers vs. Vikings en el Estadio Banorte tendrán distintas opciones de precio y hospitalidad para el NFL Mexico City Game 2026. (Fotos: IA, NFL, Cuartoscuro.com).

¡Que se escuche ese touchdown! La NFL está de vuelta en México: el Estadio Banorte recibirá un choque entre de San Francisco 49ers vs. Minnesota Vikings, el cual ya tiene a los aficionados haciendo cuentas, revisando calendarios y, sobre todo, pensando en cómo conseguir un boleto.

Y aquí es donde empieza la jugada. Para la NFL en el Estadio Banorte hay diferentes etapas de venta, tarjetas participantes y límites de compra, además de localidades generales, paquetes VIP y experiencias Hospitality para quienes buscan algo más que un boleto convencional.

¿Cuándo juegan San Francisco 49ers y Minnesota Vikings en México?

El partido entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings en México se disputará el domingo 22 de noviembre de 2026, en el Estadio Banorte de la Ciudad de México a las 19:15 horas, tiempo del centro de México, con The Warning como artista del show de medio tiempo.

El partido será el sexto encuentro de temporada regular de la NFL disputado en este recinto. Antes se realizaron juegos en México en 2005, 2016, 2017, 2019 y 2022.

Los 49ers, además, tienen un vínculo con dos de esas ediciones: San Francisco participó en el partido de 2005 contra los Arizona Cardinals, el primer encuentro internacional de temporada regular en la historia de la NFL. En 2022, el equipo regresó al país y venció a los Cardinals por 38-10.

El regreso de la NFL a México forma parte de un acuerdo para disputar un partido por año en el Estadio Banorte durante 2026, 2027 y 2028.

Los San Francisco 49ers tienen historia en el Estadio Azteca: jugaron ahí en 2005 ante los Arizona Cardinals y regresaron en 2022 para vencerlos 38-10. (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake) (Asanka Brendon Ratnayake/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayak)

¿Cuándo salen a la venta los boletos de la NFL en México?

La preventa de boletos de la NFL en México 2026 comienza el lunes 14 de septiembre a las 10:00 horas, con una etapa exclusiva para tarjetas American Express. Las tarjetas American Express Prepaid no pueden utilizarse para adquirir estas entradas.

Después llegará la preventa para clientes Banorte, el jueves 17 de septiembre, y la venta general comenzará el martes 22 de septiembre. Los boletos estarán disponibles mediante el sitio oficial de Ticketmaster.

Ticketmaster advierte que las personas que excedan el límite establecido pueden tener algunas o todas sus órdenes y boletos cancelados. Esta restricción puede considerar compras relacionadas con el mismo nombre, correo electrónico, dirección de facturación, número de tarjeta u otros datos.

Los boletos de la NFL en México se venderán en Ticketmaster. (Foto: X @nflmx).

49ers vs. Vikings: Lista de precios de la NFL en el Estadio Banorte

Los boletos para 49ers vs. Vikings en el Estadio Banorte tienen un rango de 2 mil 108 a 11 mil 656 pesos para las localidades generales. El precio depende del nivel del estadio y de la ubicación dentro de cada zona: Midfield, Sideline, Corner y Endzone.

Ticketmaster contempla un cargo de procesamiento de 50 pesos por orden, que se aplica una vez que los boletos son seleccionados y agregados al carrito.

Los boletos para 49ers vs. Vikings en el Estadio Banorte tendrán un rango de precios de 2 mil 108 a 11 mil 656 pesos, de acuerdo con la lista oficial de la NFL. (Foto: Instagram / @nflmx).

¿Cuánto cuestan los paquetes VIP de la NFL en México?

Además de las localidades generales, el NFL Mexico City Game 2026 tendrá paquetes VIP dentro del Estadio Banorte. Las alternativas incluyen diferentes ubicaciones, salas de hospitalidad, alimentos y bebidas, así como acceso antes y después del partido.

¿Qué paquetes Hospitality ofrecen los 49ers y Vikings?

El NFL Mexico City Game 2026 también tiene opciones Hospitality para quienes quieran acompañar el boleto con una experiencia previa al partido, hospedaje y servicios adicionales.

Los paquetes de OnLocation van de 1,095 dólares, alrededor de 18 mil 615 pesos, y llegan hasta 3,995 dólares, unos 67 mil 915 pesos, pero casi todas las opciones se agotaron.

Minnesota Vikings:

Vikings Pregame Party (AGOTADO) : 1,095 dólares (aproximadamente 18 mil 615 pesos ). Incluye el boleto oficial para el NFL Mexico City Game y una experiencia oficial previa al partido.

: (aproximadamente ). Incluye el boleto oficial para el NFL Mexico City Game y una experiencia oficial previa al partido. Hyatt Regency 3-Night Land Only Vikings Experience (AGOTADO): precio inicial de 3,345 dólares (unos 56 mil 865 pesos). Incluye hospedaje del 20 al 23 de noviembre en el Hyatt Regency Mexico City, boleto oficial para el encuentro, hospitality oficial de los Vikings y transporte durante el día del partido.

San Francisco 49ers: