Primer eliminado de ‘La Granja VIP’ HOY EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver la gala del reality show?

Este domingo conocemos al primer eliminado de 'La Granja VIP'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¡Se agita el gallinero! La primera eliminación de la temporada 2026 de La Granja VIP está cada vez más cerca y cuatro granjeros se encuentran en riesgo de quedar fuera de la competencia.

Entre los nominados está Manelyk González, quien fue traicionada por María Karunna después de que esta última consiguiera la ventaja en el Juego de la Salvación y asegurara su permanencia una semana más.

Además, este domingo podría ingresar el último participante de La Granja VIP, cuya identidad todavía se desconoce. Por ahora, la producción únicamente confirmó que falta un granjero por incorporarse.

Manelyk González está nominada en 'La Granja VIP' luego de ser traicionada. (Foto Cortesía TV Azteca) (JAIR RAMIREZ)

¿A qué hora ver la eliminación de ‘La Granja VIP’ EN VIVO?

La primera gala de eliminación de La Granja VIP 2026 se lleva a cabo este domingo 13 de septiembre a las 8:00 p.m., tiempo del centro de México.

Antes de la gala se transmite la pregala, un programa especial conducido por Mallezaa, quien recopila algunos de los momentos más destacados que ocurrieron durante la primera semana de convivencia.

¿Dónde ver al primer eliminado de ‘La Granja VIP’?

La gala de eliminación de La Granja VIP se puede seguir a través del canal Azteca UNO en televisión abierta.

Asimismo, el contenido del reality show está disponible mediante la transmisión 24/7 en Disney+, aunque para acceder a ella es necesario contar con una suscripción.

En caso de no tener acceso a ninguna de estas opciones, puedes consultar los detalles de la gala y conocer quién se convierte en el primer eliminado de la temporada a través de El Financiero Entretenimiento.

Niurka Marcos es participante de 'La Granja VIP'. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Primeros nominados de ‘La Granja VIP’ 2026

La lista de nominados quedó definida después de que María Karunna utilizara el poder de La Traición, luego de obtener la ventaja en el Juego de la Salvación.

En un primer momento, Karunna decidió salvar a Mónica Escobedo. Posteriormente, reveló que utilizaría su poder para traicionar a Manelyk González, enviándola directamente al Domingo de Eliminación.

La decisión generó de inmediato roces entre Manelyk y María Karunna, quienes protagonizaron uno de los momentos de tensión de la semana.

El resto de los nominados surgió de La Asamblea, donde fueron seleccionados Rafa Mercadante y Kevyn Bicolor.

¿Cómo votar para salvar a tu granjero favorito?

Si quieres votar en La Granja VIP para que tu granjero o granjera favorito continúe en el reality show, puedes hacerlo a través de los mecanismos habilitados por la producción.

Estos son los pasos para emitir tu voto:

Entra a lagranjavip.tv/vota. Elige a tu granjero o granjera favorito y emite tu voto. Envía tu elección; recuerda que el público es quien decide.

También existe otra alternativa para participar en las votaciones:

Descarga la aplicación TV Azteca En Vivo. Da clic sobre el banner de las votaciones de La Granja VIP. Selecciona a tu favorito. Envía tu voto.

La Granja VIP 2026 reúne a 20 celebridades en su segunda temporada, aunque todavía falta un granjero por entrar. (Foto: TV Azteca)

Participantes confirmados de ‘La Granja VIP’

Hasta el momento, la nueva temporada de La Granja VIP contempla un elenco de 20 granjeros, aunque la producción anunció que un participante más se integraría al reality show sin revelar cuándo daría a conocer su identidad.

Algunos rumores apuntaron a que el nuevo integrante podría incorporarse este domingo 13 de septiembre, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente.

La lista de participantes que mencionas queda de la siguiente manera: