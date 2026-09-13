‘¿Un ratero hablando de robar la eleccion?’: Hermano de AMLO responde a acusaciones de ‘Alito’ Moreno

“¿Cómo un ratero está hablando de que le van a robar la elección?”, así respondió el secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, al llamado del dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, de no inscribir candidatos en el distrito VI federal porque Andrés Manuel López Beltrán y Morena se van a “robar” la elección.

El sábado 12 de septiembre, ‘Alito’ tuvo algunas actividades en la entidad y aprovechó para hacer señalamientos contra el hijo del expresidente AMLO y también contra el gobernador Javier May Rodríguez.

“¿Qué le voy a hacer caso ya a ese hombre? A ese no le hace caso nadie”, respondió el encargado de la política interna del estado.

El funcionario también cuestionó la situación política del PRI en Tabasco y afirmó que el partido se encuentra prácticamente desaparecido.

“Le hubieran comentado, le hubieran enseñado alguna encuesta de cómo está el partido aquí en Tabasco. Está desaparecido”, sostuvo.

Ante la posibilidad de que el tricolor dé una sorpresa en las elecciones de 2027, como afirmó su dirigente nacional, López Obrador señaló que las encuestas muestran un escenario poco favorecedor para el partido.

“Pues no, las encuestas dicen otra cosa. Pero otra cosa es lo que dice la ciudadanía. Ellos hablan muy bonito, se expresan muy bien. ¿Sí? Nada más que le falta la credibilidad que no la tienen. Ya la perdieron. Y la perdieron porque estuvieron muchos años en el poder. ¿Sí? Y no hicieron absolutamente nada”, aseguró.

¿De qué acusó ‘Alito’ a Morena en Tabasco?

Durante su visita a Tabasco, con motivo de la instalación del Consejo Político Estatal del PRI y la toma de protesta de los llamados ‘Defensores de Tabasco’, ‘Alito’ Moreno acusó a Morena de intentar “robar” la próxima elección y llamó a no registrar candidatos en el distrito VI federal, donde podría competir Andrés Manuel López Beltrán, que también es el único aspirante del partido guinda.

Ante estos señalamientos, el secretario de Gobierno de Tabasco calificó las declaraciones como “puro ruido mediático” y evitó entrar en mayor confrontación.

Sobre la posibilidad de que partidos opositores se unan contra Morena rumbo a 2027, consideró que podrían conformarse alianzas, aunque desestimó sus posibilidades electorales.

“Todos unidos en contra de Morena”, comentó, al referirse a los partidos de oposición, y añadió que algunos de ellos son “lo mismo”.