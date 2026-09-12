‘Eres una vergüenza’: Así increparon a ‘Alito’ Moreno durante gira en Tlaxcala (VIDEO)

‘Alito’ Moreno recibe reclamo en Tlaxcala: ‘Eres una vergüenza para la política de México’. (Cuartoscuro)

Alejandro ‘Alito’ Moreno, dirigente nacional del PRI, fue increpado por una persona durante sus recorridos por Tlaxcala.

El hecho quedó registrado en video. Un sujeto vestido con ropa oscura y lentes lanzó varios cuestionamientos a ‘Alito’ Moreno mientras este se tomaba fotos y se dirigía hacia un vehículo en el que aparentemente viajaría.

“Eres una vergüenza para la política de México. No mereces estar en la política. No representas a México”, se escucha decir a la persona que estaba a un costado de la vía pública.

En una ocasión, el también senador alzó el pulgar, volteó hacia la persona que le recriminaba y respondió con un: “Gracias”. El hecho se popularizó rápidamente en redes sociales.

¿Por qué fue ‘Alito’ Moreno a Tlaxcala?

El dirigente nacional del PRI se encontraba en Tlaxcala para reunirse con los dirigentes estatales luego del arranque del proceso electoral de 2027.

En redes sociales, el priista compartió fotografías y videos del evento que organizaron para “cerrar filas” y reiterar sus esperanzas de que puedan ganar en el estado.

“¡El PRI de Tlaxcala está de pie, con fuerza y con rumbo hacia la victoria! Hoy estamos cerrando filas y preparando al partido para ganar. Tenemos militancia, tenemos estructura y tenemos con qué. ¡Vamos a defender a nuestra gente y todo lo que hemos construido!“, escribió en una de sus publicaciones.

Durante la reunión del Comité Directivo Estatal con ‘Alito’ Moreno, los priistas señalaron la supuesta injerencia de Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala, tras exhibirse el uso de la Casa de Gobierno como casa de campaña a favor de Alfonso Sánchez, morenista aspirante a ser candidato a la gubernatura.

Mientras tanto, el senador expresó su respaldo a los militantes para organizar un frente común en Tlaxcala.

La pregunta que está en el aire

A días de haber iniciado el proceso electoral de 2027, sigue en el aire la definición de alianzas. ‘Alito’ Moreno hizo un llamado al PAN y MC para conformar un único bloque opositor.

Pese a la invitación, Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de MC, rechazó la posibilidad de aparecer en el mismo espacio de la boleta con PRI y PAN. Este posicionamiento lo comparten otras figuras del partido naranja.

En tanto, el PAN no emitió ningún posicionamiento al respecto, aunque en las últimas elecciones fueron juntos para intentar hacer frente a las preferencias de Morena, PVEM y PT.

Será en las próximas semanas cuando se haga el anuncio oficial, antes de que inicien las campañas de los candidatos.