Trump aviva la tensión con Reino Unido al respaldar la reunificación de Irlanda: ‘Sería un gran logro’

Trump expresó su respaldo a una eventual reunificación de Irlanda durante su visita a Dublín y dijo que sería un “gran logro”.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo que le gustaría ver a Irlanda “unificada”, una declaración que lo enfrenta al primer ministro británico Andy Burnham, quien recientemente afirmó que el tema está descartado.

“Me encantaría verla unida”, dijo Trump en referencia a la República de Irlanda e Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido. Hizo estas declaraciones durante una reunión con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, en Dublín, ciudad que visita antes de un viaje a su campo de golf en el oeste de Irlanda.

¿Habrá un referéndum para reunificar Irlanda?

La cuestión del referéndum sobre la frontera, como se conoce a la votación sobre la reunificación, es polémica tanto en el Reino Unido como en Irlanda, que actúan como cogarantes del acuerdo de paz de la década de 1990 que puso fin en gran medida a la violencia sectaria entre los unionistas británicos y los nacionalistas irlandeses en Irlanda del Norte.

Si bien el apoyo a la reunificación irlandesa está creciendo en Irlanda del Norte, las encuestas recientes sugieren que aún no existe una clara mayoría a favor. En la República de Irlanda, la reunificación es una aspiración común, pero el gobierno irlandés ha insistido en la necesidad de priorizar la cooperación entre el norte y el sur.

La postura de Burnham sobre un referéndum sobre la frontera en Irlanda del Norte se mantiene tal como la expresó en sus recientes declaraciones en el Parlamento y durante una visita a la región, según informó el sábado un portavoz de su oficina. “El Primer Ministro está comprometido con el cumplimiento del Acuerdo de Viernes Santo, que establece los requisitos para obtener el consentimiento para un referéndum sobre la frontera”, declaró el portavoz.

Manifestantes marchan en protesta contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Dublín (Irlanda), el 12 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/NEIL HALL)

Martin afirmó recientemente que las declaraciones de Burnham habían sido exageradas. “No es diferente a lo que cualquier otro primer ministro británico haya dicho en los últimos tiempos”, declaró.

Trump enfrenta críticas en Irlanda del Norte

Estados Unidos desempeñó un papel fundamental en la negociación del Acuerdo de Viernes Santo, el histórico tratado que puso fin a décadas de violencia en Irlanda del Norte, conocidas como los Problemas.

“No quiero causar problemas, pero les diré que me encantaría ver la unidad. Tengo amigos en ambos bandos”, dijo Trump. “Sería un gran logro para todos si eso sucediera”.

Las declaraciones de Trump suscitaron críticas por parte de políticos unionistas de Irlanda del Norte. Gavin Robinson, líder del Partido Unionista Democrático, afirmó en una publicación en redes sociales que el futuro constitucional de la región “será decidido por el pueblo de Irlanda del Norte, no por los comentarios en Londres, Dublín o Washington”.

Más tarde, en un discurso pronunciado en un evento organizado por la embajada estadounidense en Irlanda, Trump pareció reconocer la controversia que sus comentarios podrían generar. Según él, la controversia provenía de periodistas que formulan preguntas diseñadas para provocar jonrones. “Esa es una de esas preguntas para las que, digas lo que digas, o por muy bien que lo digas, no hay una buena respuesta”, afirmó Trump. “Ya lo veremos mañana”.