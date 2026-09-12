Trump se ofrece a resolver la disputa por las Malvinas entre Argentina y Reino Unido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que podría resolver la disputa entre Argentina y el Reino Unido por las islas Malvinas si se lo solicitan y puso en duda si el Gobierno británico tendría los recursos necesarios para proteger el territorio en caso de ser necesario.

Trump fue cuestionado el sábado sobre una reciente llamada telefónica con el primer ministro británico, Andy Burnham, y sobre si las islas Malvinas fueron tema de conversación.

“Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese posible desastre”, dijo Trump durante una reunión con el taoiseach irlandés, Micheál Martin, en Dublín, como parte de una visita de dos días a Irlanda. “Pero si lo hacen, probablemente podré resolverlo. Pero ahora mismo, tenemos dos países que no están contentos con respecto a las Malvinas”.

Trump también cuestionó si el Reino Unido, país al que durante mucho tiempo criticó por sus políticas migratorias y energéticas, podría hacer frente a cualquier problema que surgiera en las islas.

“Las islas Malvinas, y creo que en ese momento era un país diferente, el Reino Unido era un poco diferente, pero entraron y se apoderaron de ellas. No estoy seguro de que estén haciendo eso; tienen un pequeño problema con la inmigración. Tienen un pequeño problema con la energía y tienen otros problemas de los que deben ocuparse”, dijo Trump.

“No sé si estarán dispuestos a viajar tan lejos. Está muy lejos. Estamos hablando de semanas en barco. Así que no lo sé”, agregó.

La disputa de larga duración por el archipiélago del Atlántico Sur se intensificó en las últimas semanas después de que el presidente argentino, Javier Milei, renovara los esfuerzos para defender el reclamo de su país sobre el territorio.

Milei amenazó con nuevas sanciones contra empresas petroleras que operan en la región, con el objetivo de reforzar el reclamo argentino sobre las islas, conocidas en Argentina como Malvinas.

El ministro de Exteriores del Reino Unido, Ed Miliband, reafirmó a principios de este mes el control británico sobre las Malvinas y aseguró que la posición del Reino Unido es “inquebrantable”.

Trump previamente sugirió que Estados Unidos podría apartarse de su histórica posición neutral sobre la soberanía del territorio y, en una entrevista con GB News, insinuó que no acudiría en ayuda del Reino Unido en caso de un conflicto. Trump criticó al Reino Unido por no permitir el acceso de Estados Unidos a bases para lanzar ataques contra Irán al inicio de la guerra en Medio Oriente.

Milei, por el contrario, mantiene una relación cercana con Trump, cuyas políticas populistas fueron respaldadas por el presidente estadounidense y sus aliados.