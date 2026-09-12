¿Qué hacer en un sismo si estás cerca de la azotea: subir, bajar o quedarte? Tips de un especialista

Si estas en un edificio alto y 'te agarra el temblor' hay ciertas recomendaciones que debes seguir. (Fotoarte El Financiero / Shutterstock).

Las placas tectónicas de América Latina andan inquietas. En meses recientes se han registrado sismos en Venezuela, Colombia, Perú y Costa Rica.

Los terremotos en Colombia y Japón tienen en común la característica que ocurrieron sobre lo que se conoce como el Cinturón de Fuego, en el océano Pacífico, donde se registra hasta el 90 por ciento de los sismos en el mundo.

De acuerdo con un especialista de la UNAM, los terremotos de Colombia y Venezuela no están relacionados entre sí y tampoco significa que en México vaya a temblar en los próximos días. Sin embargo, siempre hay que saber qué hacer en un sismo.

Por ejemplo, si ocurre un terremoto y tú estás en un quinto piso o más cerca de la azotea que de la salida de emergencia, ¿debes intentar una evacuación, subir a la azotea o mejor resguardarte?

sismo AP Un hombre entre los escombros del terremoto en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026. (AP).

¿Qué hacer si tiembla y estoy en un edificio alto?

Alan Sánchez, maestro y coordinador de la licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana, explica que si te toca el temblor en un edificio de varios pisos, lo ideal es que te resguardes en un lugar seguro, en lugar de intentar salir por las escaleras de emergencia.

Además, debes alejarte de ventanas, lámparas y objetos que te puedan caer encima.

El maestro agrega que debes ubicar los elementos estructurales para resguardarte. “Debes buscar los elementos estructurales; es decir, los que se encargan de soportar el edificio, en este caso las columnas son lugares relativamente seguros; asimismo, donde muchas veces están los muros de concreto es en los cubos de los elevadores, recuerden que durante un sismo no se pueden usar los elevadores porque se pueden atorar o se quedan sin luz, pero lo que sí podemos hacer es resguardarnos en esa zona”, detalla.

La Universidad de California indica que si tiembla en un edificio de múltiples pisos, debes agacharte, cubrirte y sujetarte bajo una estructura. Agrega que trataes de mantener la calma si las alarmas de incendios se activan.

Lo que no debes hacer durante el sismo es caminar o cruzar pasillos para intentar salir del edificio, ya que puedes caerte y lesionarte.

Cuando tiemble y estés en un edificio alto, debes evacuar para que Protección Civil evalúe los daños. (Cuartoscuro).

¿Se recomienda subir a la azotea en caso de sismo?

En el posible escenario de estar en un último piso cuando comienza a temblar, se podría pensar que es mejor subir a la azotea; sin embargo, el especialista de la Universidad Iberoamericana indica que solo es viable subir a la azotea si el edificio colapsa, ya que te rescatarían más fácilmente.

Lo recomendable es que buscar refugio y no subir a la azotea porque sería más difícil que evacues el edificio después de que pase el temblor.

“Siempre debemos evacuar porque cuando se diseñan las estructuras, se espera que tengan cierto comportamiento; quizá pasó el temblor y las personas están a salvo, pero si la estructura ya se dañó y viene una réplica, la construcción ya no estaría al 100 por ciento para resistir ese nuevo movimiento”, explica el especialista.

No se recomienda subir a la azotea si tiembla y estás en un edificio alto. (Cuartoscuro).

¿Cuándo es recomendable evacuar en un sismo si estás en un edificio alto?

Puedes moverte del lugar donde te resguardaste, solo cuando el sismo haya terminado. A continuación podrás evacuar el edificio por el camino marcado por Protección Civil.

Usa las escaleras con calma y evita pasar por lugares donde el daño sea visible, ya que la estructura podría colapsar.

“El edificio puede sufrir determinado daño y muchas veces no lo notamos a simple vista porque tiene plafones, tablarroca o materiales que ocultan parte de la estructura, por lo tanto, es mejor evacuar y esperar afuera hasta que un experto revise si la estructura tiene la suficiente integridad para resistir réplicas”, detalla Sánchez.

México fomenta la cultura de la prevención ante los sismos

Septiembre es un mes marcado por dos terremotos que generaron profundos daños en nuestro país: 1985 y 2017. Es por ello que las autoridades difunden la cultura de la prevención y de cómo actuar ante un sismo.

Para conmemorar el 19 de septiembre, las autoridades realizarán el segundo Simulacro Nacional, que tiene el objetivo de que las personas sepan cómo actuar ante un terremoto.