A sus órdenes, ‘Capitana’: ¿Quién fue Manuela Molina, mujer que lideró las tropas en la Independencia?

La valentía al frente de tropas insurgentes, convirtió a Manuela Molina 'La Capitana', en una figura excepcional de la Guerra de Independencia.

“¡A sus órdenes, mi capitana!”. Más de 200 años después de empuñar las armas, el nombre de Manuela Molina se escuchó desde Palacio Nacional durante el primer Grito de Independencia de la presidenta Claudia Sheinbaum y no se descarta que resuene otra vez la noche de este próximo 15 de septiembre.

Conocida como ‘La Capitana’ o ‘La Barragana’, Molina fue una de las mujeres destacadas en la lucha por la Independencia de México. Su valentía y liderazgo al frente de las tropas insurgentes le valieron el reconocimiento de sus compañeros.

Se espera que la presidenta Sheinbaum mencione su nombre nuevamente en la segunda ceremonia de Independencia de su gobierno. Por eso, aquí te contamos todo lo que debes saber sobre Manuela Molina.

¿Por qué fue importante Manuela Molina en la Guerra de Independencia?

En 1811, Manuela Molina recibió el grado militar de capitana por la Suprema Junta Nacional Americana, durante el primer gobierno insurgente de México. Posteriormente, un documento fechado en enero de 1812, la identifica como capitana en Temascaltepec, nombramiento otorgado por la Suprema Junta de Zitácuaro, de acuerdo con el Gobierno de México.

‘La Barragana’ lideró una tropa integrada por alrededor de 60 hombres indígenas y mestizos; además, destacó por su capacidad para organizar y comandar un escuadrón en el campo de batalla.

Su actuación militar fue tan relevante que, según los registros históricos, logró ‘poner en aprietos’ a las fuerzas realistas, lo que le dio fama entre las filas insurgentes, quienes reconocieron su constancia, patriotismo y capacidad para empuñar un fusil y dirigir tropas, lo que la convirtió en una de las mujeres con un grado militar oficial durante la Guerra de Independencia.

Los registros históricos indican que participó en las batallas del Monte de las Cruces, Aculco, Jilotepec y en tres enfrentamientos en Zitácuaro, además de otras acciones militares.

¿Dónde nació Manuela Molina, ‘La Capitana’?

De origen indígena y nacida en Taxco, Guerrero, Manuela Molina era estudiante, aunque abandonó la escuela para trabajar y unirse a la lucha por la justicia social. En 1810 se incorporó al Ejército Insurgente y posteriormente combatió junto a José María Morelos y Pavón durante la ocupación de Acapulco y en otras campañas decisivas.

El diario de guerra del secretario de Morelos, fechado el 8 de abril de 1813, la describe como “Doña María Manuela Molina, india natural de Taxco, capitana titulada por la Suprema Junta”, según información del Gobierno de México.

El mismo documento relata que, inspirada por el amor a la patria, recorrió más de 100 leguas para conocer personalmente a Morelos y expresó que moriría con gusto por la causa insurgente. El diario añadió que ojalá una décima parte de los americanos compartiera el mismo compromiso que ella.

Manuela Molina murió el 2 de marzo de 1822, en Texcoco, a consecuencia de heridas provocadas por una lanza, luego de la consumación de la Independencia de México.

Así fue el reconocimiento de Sheinbaum a ‘La Barragana’ en el Grito de Independencia

Durante la ceremonia por el 215.º aniversario del Grito de Independencia, la presidenta Claudia Sheinbaum rindió homenaje a las heroínas anónimas, a las mujeres indígenas y a quienes participaron en la construcción del país.

En el tradicional Grito, Sheinbaum incluyó el nombre de la insurgente dentro de las arengas: “¡Viva Manuela Molina ‘La Capitana’!”, reconociendo así el legado de una de las mujeres que contribuyeron de manera decisiva a la lucha por la Independencia de México.

La historia de Manuela Molina fue recordada también en la sección ‘Mujeres en la Historia’, presentada por la subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez, quien destacó su papel dentro del movimiento insurgente.