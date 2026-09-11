¿Dónde están Melva, Jeniffer y Guadalupe? Autoridades buscan a tres adolescentes desaparecidas en Edomex

La Fiscalía del Estado de México difundió información sobre las adolescentes para facilitar su localización.

En el Estado de México se busca a tres adolescentes reportadas como desaparecidas en distintos municipios: Melva América Luviano Rodríguez, de 15 años, en Coacalco; Jeniffer Abigail Vega Vega, de 14, en Tultitlán; y Guadalupe Chávez Rodríguez, de 15 años, en Calimaya, en el Valle de Toluca.

En el caso de Melva América, fue vista por última vez el jueves de esta semana. Vestía un pants y una chamarra negros, además de tenis amarillos con vivos negros. La adolescente utiliza muletas para desplazarse debido a una fractura en el pie izquierdo.

Como seña particular, tiene una cicatriz de aproximadamente 10 centímetros de largo en ese mismo pie.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Melva América salió de su domicilio rumbo a la escuela y, desde entonces, se desconoce su paradero.

¿Dónde está Jeniffer Abigail, adolescente desaparecida en Tultitlán?

Jeniffer Abigail Vega Vega fue vista por última vez el fin de semana pasado en la colonia Valle de Tules, en el municipio de Tultitlán. La adolescente salió de su domicilio y, desde entonces no se sabe nada de ella.

De acuerdo con sus familiares, Jeniffer vestía un pants negro y tenis del mismo color. Como seña particular, tiene algunas perforaciones en el lado derecho de la nariz.

Buscan a Guadalupe Chávez en Calimaya, Valle de Toluca

Guadalupe Chávez Rodríguez, de 15 años de edad y oriunda del municipio de Calimaya, en el Valle de Toluca, fue reportada como desaparecida el miércoles pasado. La adolescente salió de su vivienda sin que sus familiares se percataran de ello.

Al momento de su desaparición, Lupita vestía un pantalón de mezclilla gris, una sudadera café y tenis negros con blanco. Como seña particular, tiene una marca visible en la mejilla izquierda.

Aushra Yasumi, desaparecida en Ecatepec, ya fue localizada

Por otro lado, Aushra Yasumi Mendoza Molina fue localizada con vida y regresó a su domicilio en Ecatepec, luego de que saliera de casa a mitad de semana para visitar a una amiga. Las autoridades confirmaron su localización horas después.