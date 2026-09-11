Caso de Dafne Zapata: Juez da suspensión de vinculación a proceso en favor de Danna Yanina

Un juez concedió la suspensión contra el auto de vinculación a proceso en favor de Danna Yanina.

ALTAMIRA, Tam.- Un juez federal concedió una suspensión definitiva a Danna Yanina “N” contra el auto de vinculación a proceso que enfrenta por el caso de la muerte de Dafne Zapata, quien falleció en un campamento de la Academia Militar Doenitz en Tamaulipas.

La resolución fue emitida por un juez Décimo de Distrito en Tamaulipas, dentro del juicio de amparo promovido por la defensa de la joven Danna Yanina contra la determinación judicial del pasado 28 de julio.

De acuerdo con el abogado Carlos David Robles Figueroa, la defensa argumenta que durante el procedimiento se habrían cometido violaciones al debido proceso y a los derechos humanos de Danna, de 18 años, quien presuntamente era auxiliar de la instructora identificada como “Estrellita”, imputada por su participación en el feminicidio de Dafne.

La suspensión definitiva mantiene la protección mientras el juez federal analiza el fondo del amparo, es decir, si la vinculación a proceso se realizó conforme a derecho.

El abogado explicó que uno de los efectos de la resolución es impedir que se dicte el auto de apertura a juicio mientras se resuelve el juicio de amparo.

De esta manera, el proceso penal queda detenido en esa etapa hasta que el juez de Distrito determine si existen elementos para considerar que la vinculación a proceso vulneró los derechos de la imputada.

Robles Figueroa aclaró que la suspensión definitiva no significa que Danna haya sido declarada inocente, ni implica que el amparo haya sido ganado.

La defensa aún espera la sentencia que resolverá el fondo del juicio y determinará si la actuación de las autoridades al vincularla a proceso fue legal.

El abogado también señaló que la suspensión definitiva coloca bajo consideración del juez de Distrito las decisiones relacionadas con la libertad de Danna, acusada por su presunta participación en el feminicidio de Dafne Zapata.

Sin embargo, precisó que esto no representa una liberación automática, debido a la naturaleza del delito que se le imputa.

La defensa sostiene que los videos de las audiencias y los informes presentados por las autoridades contienen elementos que podrían acreditar violaciones a los derechos de Danna.

Con estos argumentos, confía en que el juez federal emita una resolución favorable cuando analice de fondo el amparo promovido contra el auto de vinculación a proceso.