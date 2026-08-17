Sheinbaum pide a la FGR analizar caso de Danna Yanina, señalada por feminicidio de Dafne Zapata

La presidenta Sheinbaum solicitó que la FGR revise el caso de Danna Yanina, relacionada con el feminicidio de Dafne Zapata.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que pidió a Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) atender directamente el caso de Danna Yanina, joven señalada y detenida por su presunta relación en el feminicidio de Dafne Zapata en una escuela militarizada.

“Recibí a los padres de familia y quedé que revisara el caso directamente la fiscal porque tal vez la joven también es víctima”, afirmó la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 17 de agosto.

Sheinbaum contó que durante su gira por Tamaulipas, un hombre le gritó “¡Fuera!" y cuando ella lo cuestionó, él hizo referencia al caso de Danna, por lo que aceptó recibir a los familiares.

“Le pedí a la fiscal general que pudiera ver este caso, porque a lo mejor la joven también es víctima y no necesariamente ella participó en este proceso”, dijo.

¿Qué sabemos sobre la detención de Danna Yanina?

Danna Yanina ‘C’, de 18 años, fue imputada por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio en agravio de Dafne. La joven fue detenida la madrugada del 23 de julio, después de acudir ante las autoridades para rendir su declaración.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas no informó sobre cuál fue la supuesta participación de Danna Yanina ‘C’ y tampoco sobre las órdenes de aprehensión que hay.

Danna Yanina es una cadete egresada de la Academia Militarizada de Marina Doenitz. La joven colaboró como voluntaria en dicha institución durante el curso de verano en el que Dafne Zapata murió.

En la primera audiencia de Danna Yanina ‘C’ su defensa afirmó que ella también fue víctima de presuntos abusos en la institución.

¿Por qué relacionan a Danna Yanina con el feminicidio de Dafne Zapata?

De acuerdo con algunas versiones, Danna Yanina fue retenida por Estrella, encargada del área femenil, quien la privó de la libertad tras la muerte de Dafne Zapata.

Después, la joven quedó liberada el domingo 19 de julio y quedó bajo el resguardo de su padre. Sin embargo, no se sabe qué ocurrió durante ese tiempo.

En total, suman tres los detenidos por el caso, luego de que también fue aprehendido Jorge Luis ‘N’, director de la Academia Militarizada Doenitz, Estrella ‘N’ y Danna Yanina ‘N’, ingresó a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, en Ciudad Madero.

Dafne Zapata Quintos, de 13 años de edad, murió en la Academia Militarizada Marina Doenitz, a cuatro días de ingresar a un campamento de verano.

El certificado de defunción y la necropsia determinaron que la causa del deceso de Dafne Zapata fue asfixia por sumersión, además de presentar un traumatismo craneofacial y múltiples lesiones.

*Con información de Quadratín