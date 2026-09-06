Final explicado de la temporada 3 de ‘Silo’: ¿Qué pistas deja para la entrega final?

Un breve paneo a la sala de control del silo 1 mostró que solo 7 de los 50 silos originales siguen con vida.

El final de la tercera temporada de Silo preparó el terreno para una ‘guerra’ entre el silo 1 y el silo 18, y uno de los últimos planos del capítulo reforzó una teoría de los fanáticos de la serie: Juliette Nichols y Daniel Keene son familia.

Troy, nombre del final de temporada, conecta las dos líneas temporales que acompañaron a los espectadores durante la tercera temporada: El pasado de Daniel Keene y Helen Drew, antes de que la humanidad fuera enviada a los silos, y el presente de Juliette, donde los habitantes del silo 18 detuvieron a la autoridad superior capaz matarlos a todos.

El episodio también revela qué ocurrió realmente con los habitantes del silo 17 y confirma la teoría que Bernard Holland le dijo a Camille Sims antes de morir: El Algoritmo no es una máquina, sino una persona.

A partir de este punto hay spoilers del capítulo 10 de Silo.

¿Qué pasó al final de la temporada 3 de ‘Silo’?

La primera gran sorpresa es que Daniel Keene despierta en el silo 1 después de permanecer en una cámara criogénica, pero ahora responde al nombre de Troy, lo que hace suponer que el doctor Victor Crnkovich borró su memoria.

Troy, quien solo tiene flashazos de Helen Drew, su esposa embarazada de quien fue separado cuando una bomba atómica explotó en Atlanta, es el encargado de manejar situaciones especiales como las rebeliones de los silos.

Una de esas emergencias es el ‘golpe de Estado’ del silo 17 que vimos en el inicio de la segunda temporada. Troy explica por qué Juliette encontró miles de cadáveres a la entrada de esa fortaleza.

El exterminio del silo 17

Los habitantes del Silo 17 consiguieron salir al exterior y permanecieron vivos durante un periodo considerable sin los trajes utilizados para realizar las “limpiezas”, pero el silo 1 respondió enviando drones que atacaron a la población y liberaron gas venenoso.

Troy supervisó la muerte de 9 mil 832 personas y cortó comunicaciones con Solo, el personaje que conocimos en la segunda temporada y que estuvo encerrado en la bóveda de TI hasta la llegada de Juliette.

¿El aire fuera de los silos es tóxico?

La masacre del silo 17 lo cuestiona, pues los rebeldes estuvieron durante bastante tiempo en el exterior sin trajes especiales antes del ataque de los drones, algo incompatible con la versión según la cual respirar el aire exterior mata rápidamente.

Lo que pasó con el silo 17 también aumenta la posibilidad de que otra teoría de los fanáticos sea correcta: Lo que mata a los habitantes que salen a hacer limpieza es el gas de la cámara de descontaminación.

El final de la tercera temporada 3 de Silo deja claro que Troy y el silo 1 tienen otros mecanismos, además de la salvaguardia, para exterminar a silos rebeldes.

¿Quién es Troy en ‘Silo’ y qué pasó con Daniel Keene?

Troy es Daniel Keene. Después de ser separado de Helen, Daniel terminó en Silo 1, donde fue sometido a un proceso que borró buena parte de sus recuerdos y posteriormente permaneció durante décadas en criogenización.

Cada vez que surge un problema grave, Daniel/Troy es despertado para resolverlo bajo su nueva identidad. Sin embargo, el borrado de memoria tiene una falla.

Cada vez que despierta, Troy tiene imágenes recurrentes de una mujer cuyo nombre no consigue recordar. En los archivos de Victor aparecen numerosas notas con la pregunta ‘¿Quién es ella?’, lo que revela que este es un comportamiento recurrente en el excongresista.

¿Quién es realmente el Algoritmo de ‘Silo’?

Durante buena parte de la serie, los responsables de TI reciben instrucciones de una misteriosa voz asociada con el Algoritmo. Bernard sospechaba antes de morir que no se trataba de una inteligencia artificial, sino de una persona en el silo 1.

Tenía razón: El hombre detrás de la voz es el doctor Victor Crnkovich, encargado del tratamiento de Charlotte, quien ahora también responde a otro nombre: Susan.

Victor habla por última vez con Camille Sims después de que se da cuenta que lo engañó para dar tiempo a los rebeldes de tapar el tubo con veneno de la salvaguardia. La conversación y los reclamos de la exagente del silo 18 lo dejan afectado y se suicida en su departamento, no sin antes ordenar el regreso de Daniel/Troy..

Cuando despierta, han transcurrido 35 años y las dos líneas temporales de Silo finalmente se unen: Daniel Keene ha sobrevivido hasta la época de Juliette Nichols.

¿Qué acuerdo hacen Juliette y Troy?

Tras detener la salvaguardia, Juliette, Camille y los integrantes de la rebelión descienden hasta el fondo del silo donde Lukas Kyle encontró una misteriosa puerta.

Ahí vuelven a establecer comunicación con silo 1, pero Victor ya no está detrás de la voz pues ahora es Troy quien habla con Juliette.

Troy propone una ‘tregua’ a Juliette: Mientras los habitantes del silo 18 no intenten comunicarse con otros silos, el silo 1 no tratará de activar otra salvaguardia contra ellos.

Juliette acepta, pero después explica al grupo que el Algoritmo espera que dediquen sus esfuerzos a defenderse de otro ataque, por lo que si quieren asegurar su supervivencia deben llevar la ‘guerra’ y derrocar al silo 1.

¿Qué significa la última escena de ‘Silo’ temporada 3?

Victor deja una última ‘bomba’ antes de morir, aunque esta vez no necesita drones ni explosivos. Troy recibe un video en el cual el doctor responde la pregunta que Daniel lleva repitiendo después de cada despertar y le revela el nombre de la mujer que aparece en sus recuerdos: Helen Drew.

La reacción de Troy plantea uno de los mayores cliffhangers del final de temporada: ¿Daniel recuperó su memoria por completo como pasó con Juliette cuando recuperó el dispensador de dulce con tapa de patito?

Graham Yost, showrunner de la serie, explicó que los guionistas quisieron utilizar el final para hacer converger las líneas temporales y dejar planteado directamente el conflicto de la cuarta temporada: Juliette contra Troy.

¿Helen Drew sigue viva en ‘Silo’?

El trailer de la cuarta temporada muestra que la periodista entró a tiempo al silo 18 e inició su vida junto con los otros sobrevivientes al ataque nuclear en Atlanta.

No obstante, el silo 18 no tiene cámaras criogénicas por lo que no hay posibilidades de que Helen Drew haya sobrevivido más de 300 años como sí lo hicieron Daniel, el doctor Crnkovich y Charlotte.

Su historia, sin embargo, todavía no ha terminado pues falta conocer la historia de cómo el objeto que Daniel le regaló, un dispensador de dulces amarillo con forma de pato, sobrevivió durante generaciones hasta llegar a George Wilkins y posteriormente a Juliette.

La temporada 4 de Silo, serie de Apple TV, se estrenará en julio de 2027.