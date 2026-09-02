¿Un caso real inspiró ‘El Juicio’? La historia detrás de la nueva serie de Eugenio Derbez

Eugenio Derbez cambia la comedia por el drama con El juicio, una nueva serie de Prime Video que aborda temas como violencia sexual, poder y, especialmente, dificultades para acceder a la justicia.

La producción, protagonizada también por Pedro Alonso (La Casa de Papel), sigue a una familia que busca justicia después de que una joven es víctima de abuso sexual.

La historia enfrenta a dos padres en lados opuestos. Mientras uno intenta defender a su hija y llevar el caso ante las autoridades, el otro utiliza su dinero, poder e influencias para proteger a su hijo, señalado como presunto responsable de la agresión.

¿De qué trata ‘El juicio’, la nueva serie de Prime Video con Eugenio Derbez?

La serie de Prime Video sigue a una joven interpretada por Karla Gaytán y a su padre, personaje de Eugenio Derbez, después de que ella sufre una agresión sexual. Ambos buscan justicia, pero el proceso los enfrenta con un sistema judicial que no funciona de la misma manera para todos.

El padre del joven acusado, interpretado por Pedro Alonso, es un empresario con recursos económicos y conexiones suficientes para intentar proteger a su hijo y evitar que enfrente las consecuencias del caso.

El conflicto no se limita a lo judicial. La serie plantea el enfrentamiento entre dos hombres que están dispuestos a hacer prácticamente cualquier cosa para proteger a sus hijos.

¿'El juicio’ está inspirado en un caso real? Esto sabemos

El juicio no adapta de manera literal un único caso judicial. La serie parte de una investigación del periodista León Krauze, quien en 2020 se reunió con Derbez para contarle la historia de un padre que atravesaba una situación similar a la que posteriormente se convirtió en el punto de partida del proyecto.

A partir de esa investigación, Daniel Krauze desarrolló la ficción y conversó con sobrevivientes de distintos casos para incorporar sus experiencias al guion. Por ello, la producción está inspirada en múltiples historias reales relacionadas con víctimas que enfrentaron obstáculos para obtener justicia.

Una investigación de León Krauze que guarda algunas similitudes con la serie es el caso de Los Porkys de Costa de Oro, cuatro jóvenes de familias adineradas de Boca del Río, Veracruz, acusados de abusar sexualmente de una joven llamada Daphne en enero de 2015.

En este caso, Javier Fernández, padre de la presunta víctima, fue uno de los principales impulsores de la búsqueda de justicia para su hija.

En abril de 2016, Krauze publicó un extenso reportaje sobre el caso en el periódico estadounidense The New Yorker. En él, Fernández contó que el padre de uno de los jóvenes acusados “le había advertido que sería peligroso enfrentarse” al padre de otro de los probables implicados, un empresario y político adinerado. “Sabía que iba a enfrentarme a un Goliat de cuatro cabezas”, le dijo el padre de la joven al periodista.

Dos de los cuatro jóvenes implicados fueron condenados y quedaron en libertad después de cumplir sus sentencias. Otro no pudo ser localizado por las autoridades, de acuerdo con reportes de la época y se desconoce su paradero. Mientras que el cuarto no fue procesado al determinarse que no participó activamente en el abuso.

¿Quiénes actúan en ‘El juicio’? Elenco de la nueva serie mexicana

Además de Eugenio Derbez, Pedro Alonso y Karla Gaytán, el reparto incluye a Íker Sánchez Solano, Héctor Jiménez, Ximena Ayala, Luisa Huertas, Dominika Paleta, Teté Espinoza, Ari Brickman, Joaquín Garduño, Diego Peniche, Eduardo Minett, Humberto Busto y Antonio de la Vega, entre otros.

Daniel Krauze escribió la serie y comparte la creación con un equipo de guionistas integrado por Rafael Samano, Karin Valecillos, Patricia Fernández y José Rubén Escalante.

La dirección está a cargo de Roberto Sneider, Belén Macías y Jorge Michel Grau.

Fecha de estreno y dónde ver: ¿Cuándo se estrena la serie ‘El juicio’?

El juicio llegará el viernes 11 de septiembre de 2026 a Prime Video, con ocho episodios disponibles desde el estreno.

La producción fue realizada por Amazon MGM Studios, 3Pas Studios, Visceral y Reclaim Entertainment Ventures.

La serie fue filmada en México y representa una apuesta de Derbez por un papel dramático. El actor también participa como productor, mientras que León Krauze figura entre los productores de la producción.