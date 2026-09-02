¿Por qué Aldo Rendón abandonó ‘La Casa de los Famosos México’?: ‘Es la mejor decisión’

Aldo Rendón no ha revelado qué enfermedad o condición médica provocó su retiro de 'La Casa de Los Famosos', aunque durante el programa habló sobre distintos problemas de salud que ha padecido. [Fotografía. La Casa de Los Famosos, ChatGPT]

Yahir terminó devastado. Recientemente se dio a conocer que Aldo Rendón decidió abandonar La Casa de los Famosos México 2026 debido a un problema de salud que requiere atención fuera de la competencia.

El celebrity stylist aclaró que su padecimiento es reversible, pero necesita iniciar un tratamiento. Además, las condiciones del programa no le permiten salir para recibirlo y posteriormente regresar. Rendón aseguró que él tomó la decisión y consideró que era lo más responsable.

“Me voy de la casa. Las condiciones de la casa no son las adecuadas para que esté aquí. [...] No se asusten, estoy muy bien, pero es la mejor decisión.”, comentó ante sus compañeros del reality show.

Hasta ahora, Aldo no ha revelado qué enfermedad o condición médica provocó su retiro, aunque durante el programa habló sobre distintos problemas de salud que ha padecido en los últimos años.

La noticia provocó el llanto de varios habitantes. Yahir fue uno de los más afectados: permaneció sentado, visiblemente conmovido, mientras escuchaba a su compañero. Después se levantó para abrazarlo y, junto con los demás participantes de La Casa de los Famosos, lo acompañó hasta el patio para despedirlo.

Tras la salida, Yahir acudió al confesionario y describió a Aldo como “la alegría de la casa”, además de destacar la relación que construyeron durante las semanas que compartieron en el programa.

“Me encontré con un gran amigo, con una persona con la que tuve una química tremenda. Puedo decir que es la mejor química que he tenido con alguien dentro de la casa”, comentó el cantante tras la salida de Aldo Rendón.

¿Qué problemas de salud reveló Aldo Rendón en ‘La Casa de Los Famosos’?

Aunque Aldo Rendón no explicó cuál es el padecimiento por el que decidió salir de La Casa de los Famosos, durante su estancia habló abiertamente sobre algunos problemas médicos que enfrenta.

Uno de ellos es la anemia. Semanas antes de abandonar el programa, Rendón conversó con Yahir sobre el cansancio y el sueño que sentía después de hacer ejercicio. En ese momento explicó que, antes de ingresar al reality, se realizó estudios porque consideró que no era normal sentirse somnoliento constantemente.

“Luego me dijeron que traigo anemia, te lo juro, antes de entrar. Me hicieron unos estudios y estoy anémico, porque yo dije: ‘No es normal que siempre tengo sueño’”, comentó.

Yahir le comentó que la alimentación dentro de la casa podría ayudarlo, mientras que Aldo reconoció que llevaba años sin comer de esa manera y que, cuando estaba solo en casa, acostumbraba pedir sus alimentos.

Aldo Rendón también reveló que padece queratocono, una enfermedad que afecta la córnea y puede ocasionar problemas de visión. En otro episodio relacionado con su salud, durante su estancia en el reality show presentó un episodio de gota, que le provocó molestias físicas.

A esos padecimientos se suman problemas previos relacionados con el hígado y la vesícula. Rendón contó que, alrededor de 2010, enfrentó una grave crisis de salud después de un periodo de consumo excesivo de alcohol, por lo que permaneció hospitalizado durante aproximadamente seis meses.

Días antes de que se anunciara su salida de La Casa de los Famosos, Aldo Rendón causó preocupación por el aspecto amarillento de sus ojos. El participante también se sorprendió al verse en una pantalla, mientras que algunos de sus compañeros manifestaron inquietud por su estado de salud.

¿Quién es Aldo Rendón, participante de ‘La Casa de los Famosos’?

Aldo Rendón nació en Culiacán, Sinaloa, y cuenta con una trayectoria de aproximadamente 25 años como celebrity stylist. A lo largo de su carrera se ha especializado en la moda, el entretenimiento y la asesoría de imagen para figuras públicas.

El estilista ganó presencia en redes sociales y medios de entretenimiento por su estilo irreverente y por hablar abiertamente sobre distintos episodios de su vida. Además, ha mantenido una amistad cercana con Galilea Montijo, conductora del reality show.

En 2026 fue presentado como el cuarto habitante confirmado de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México. Durante su estancia se convirtió en uno de los integrantes del cuarto Tulum y estableció una relación cercana con participantes como Yahir, Gema Garoa, Karina Torres y Ese Pérez.

¿Quiénes salieron de ‘La Casa de los Famosos México 2026′?

Hasta el momento, los participantes que han salido de La Casa de los Famosos México 2026 son:

Aldo Rendón será el primer participante en dejar La Casa de los Famosos de manera voluntaria, pero sería el segundo concursante que sale entre semana y no en una gala de eliminación, después de la polémica salida de Yanet García.