Galilea Montijo asegura que no llamó ‘mueble’ a Yanet García en la LCDLF: ‘La gente lo malinterpretó’

Galilea Montijo negó que haya algún enfrentamiento personal con Yanet García, tras la salida de la modelo de 'La Casa de Los Famosos' [Fotografía. Cuartoscuro]

La conductora Galilea Montijo respondió a las críticas que recibió después de la eliminación de Yanet García de La Casa de los Famosos México, luego de que en redes sociales se interpretara que llamó “mueble” a la exparticipante.

La controversia surgió después de una dinámica en la que Yanet García, Ese Pérez y Luis Chaparro terminaron en el Exilio tras una votación del público.

Durante la transmisión, Montijo comentó que habría preferido ser la primera eliminada antes que recibir la etiqueta de “mueble”, declaración que algunos usuarios relacionaron directamente con la llamada “Chica del Clima”.

La presentadora rechazó esa interpretación y aseguró que nunca se refirió específicamente a Yanet. Además, defendió la dinámica que terminó con la eliminación de la modelo y presentadora.

¿Qué dijo Galilea Montijo sobre llamar “mueble” a Yanet García?

Galilea Montijo explicó, durante un encuentro con medios, que sus palabras se malinterpretaron, pues cuando realizó el comentario todavía estaban Yanet García, Ese Pérez y Luis Chaparro en riesgo.

“Pero es que la gente lo malinterpretó. Ayer lo aclaramos; de hecho, Mari Claire estaba conmigo cuando yo dije eso. Nunca me refería a Yanet. Estaban, de hecho, los tres todavía detrás de la pantalla”, aseguró.

La conductora recordó que durante la transmisión le explicó a Marie Claire Harp que, si ella fuera participante, preferiría abandonar rápidamente la competencia antes que permanecer con la etiqueta de “mueble”.

“Yo hubiera preferido ser la primera en salir a que me digan mueble. De hecho, estoy de acuerdo con el público. Qué horrible que te digan mueble. O sea, no está padre”, agregó.

La conductora de La Casa de los Famosos insistió en que su comentario contemplaba a los tres participantes que estaban en riesgo y no únicamente a Yanet. También se deslindó de cualquier responsabilidad en la decisión que terminó con la salida de la modelo.

“Yo hablaba de los tres, del que saliera por mueble, y aparte yo no la saqué. La sacaron sus propios compañeros y el público orilló a los tres que consideraban muebles. Yo a esos tres nunca los consideré así, pero fue la decisión del público y la decisión de sus compañeros de sacarla”, expresó.

Galilea Montijo señaló que fue el público el que decidió mandar a Yanet García al exilio en LCDLF: [Fotografía. Cuartoscuro] (Graciela López Herrera)

¿Por qué Yanet García salió de ‘La Casa de los Famosos’?

La eliminación de Yanet García de La Casa de los Famosos ocurrió mediante una dinámica diferente de las galas habituales. El público colocó a Yanet, Ese Pérez y Luis Chaparro en el Exilio después de señalarlos como los participantes que consideraba “muebles” dentro de la competencia.

Posteriormente, los habitantes que permanecían en La Casa de los Famosos México tuvieron la responsabilidad de decidir quiénes regresarían. Cada uno otorgó su apoyo al participante que quería mantener dentro del reality show y Yanet, al recibir menos votos, quedó fuera de la competencia.

La mecánica generó cuestionamientos entre parte de la audiencia, debido a que la decisión definitiva sobre la eliminación no quedó directamente en manos del público. Ante esas críticas, Galilea defendió la dinámica utilizada por el programa.

“Pero si el público mandó a los tres. O sea, ¿ves cómo nunca les damos gusto? El público decidió a los tres y los de la casa decidieron quién querían que regresara”, respondió.

Montijo también defendió el papel de la producción y aseguró que las situaciones que se muestran durante las transmisiones parten de lo que ocurre entre los habitantes.

“Nosotros, como producción, no podemos inventar nada. Solamente la jefa le pone el platillo en la mesa al público y a los habitantes, y cada uno sabe cómo jugar”, explicó.

¿Cómo es la relación entre Galilea Montijo y Yanet García?

Galilea Montijo rechazó que exista un enfrentamiento personal con Yanet García y recordó que ambas se conocen desde la etapa en la que la modelo participaba en el programa Hoy.

“Nos vemos cada año en Teletón y cada quien sabe a lo que se expone al entrar a La Casa de los Famosos. Yo no puedo cambiar la personalidad de ninguno de los habitantes”, señaló.

La conductora sostuvo que procura no involucrarse personalmente con quienes participan en el reality: “Ni siquiera con gente querida dentro de la casa, porque ese no es mi papel”, afirmó.

De igual forma, Galilea Montijo habló sobre las críticas porque Yanet García abandonó el Exilio enlodada y sin maquillaje. Explicó que la producción le permitió arreglarse durante unos minutos antes de acudir a la postgala y defendió la apariencia de la exparticipante.