Yanet García cuestiona su eliminación de ‘La Casa de los Famosos’: ‘No fue el publico, fueron mis compañeros’

Yanet García cuestionó la dinámica que definió su salida como la quinta eliminada de La Casa de los Famosos México 2026 y sostuvo que el público no tomó la decisión final, sino que fueron sus compañeros los que determinaron quién abandonaría la competencia durante una dinámica especial.

La modelo regiomontana habló sobre su eliminación apenas 24 horas después de abandonar el reality. Durante la quinta gala de nominación, expresó su sentir con Galilea Montijo, quien explicó que la audiencia sí participó en una primera etapa del proceso. Sin embargo, García insistió en que esa intervención no definió directamente su salida.

¿Qué dijo Yanet García sobre su repentina eliminación de ‘La Casa de los Famosos’?

Cuando Montijo intentó explicar la dinámica que hubo detrás, García señaló que su eliminación fue diferente a las anteriores y que, desde su perspectiva, sus compañeros tuvieron la última palabra.

“Fue una eliminación muy diferente que no me esperaba porque, como lo dicen aquí, el público tiene la última palabra y en esta ocasión, en mi caso, no fue así. La decisión la tomaron mis compañeros, por eso es que estoy aquí”, declaró.

La conductora mexicana le explicó que el público sí había participado al determinar qué habitantes llegarían al Exilio. En esa etapa, tres participantes quedaron en esa instancia antes de que los habitantes definieran quién regresaría a la casa.

García mantuvo su postura y aclaró que se refería específicamente al momento definitivo de su eliminación. “Claro, pero por eso digo que la decisión final de mi salida no fue el público, fueron mis compañeros”, respondió.

La modelo también cuestionó que los tres participantes no fueran enviados directamente a una nominación para que la audiencia eligiera al eliminado.

Así fue la polémica eliminación de Yanet García en ‘LCDLFM’

La salida de García ocurrió mediante una dinámica distinta al proceso habitual. Los habitantes del reality tuvieron que votar entre los tres participantes que permanecían en el Exilio para decidir quién regresaría a la casa.

En el resultado proporcionado, Ese Pérez consiguió seis votos, mientras Luis Chaparro obtuvo tres y Yanet García recibió dos, de Brianda Deyanara y Yahir. Con ese resultado, la modelo quedó fuera de la competencia.

Ese Pérez regresó en primera instancia a la casa, donde sus compañeros lo recibieron con Las Mañanitas. La producción también le envió un pastel de cumpleaños.

Pese a su salida, Yanet García acepta su eliminación de ‘La Casa de los Famosos’

Después de abandonar la competencia, García también habló sobre su experiencia en la postgala con Wendy Guevara. La modelo evitó señalar directamente a sus compañeros y aseguró que se sentía tranquila con la forma en que participó.

“Yo me siento en paz que fui yo y que realmente fui fiel a lo que soy, a mis valores. Y si eso me llevó aquí, no pasa nada”, expresó.

Durante su aparición posterior en el programa matutino Hoy, reiteró su postura sobre la eliminación y agradeció el respaldo que recibió de sus seguidores.

“Apenas regresando a la realidad, muy sorprendida por cómo sucedió todo con esta salida muy inesperada y agradecida con Dios por la vida, por la oportunidad. Muy agradecida con todo el público, por su amor. Triste también porque no fue el público quien decidió mi eliminación sino fueron mis compañeros”, dijo.