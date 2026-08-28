‘La Mansión VIP 2′ abre votaciones: ¿Cómo elegir a los nuevos participantes del reality de HotSpanish?

La Mansión VIP 2 llegará en noviembre de 2026, de acuerdo con el anuncio realizado por HotSpanish durante la final de la primera temporada. [Fotografía. ChatGPT, Cuartoscuro]

Primero que termine La Casa de los Famosos y que comience La Granja VIP, ¿no? Recientemente, se dio a conocer que La Mansión VIP abrió una votación para que el público proponga a los posibles integrantes de la segunda temporada.

El reality, encabezado por Roberto González Manzo, conocido como ‘HotSpanish’, estrenó su primera edición en abril de 2026 con una propuesta enfocada en las plataformas digitales. En ella, influencers y otras personalidades convivieron durante cerca de un mes mientras enfrentaban diferentes pruebas en la mansión.

Ahora, la producción de La Mansión VIP 2 quiere saber qué creadores interesan más al público, pero ser uno de los más mencionados no garantiza un lugar en el programa.

¿Cómo votar por los participantes de La Mansión VIP 2?

La convocatoria de La Mansión VIP 2 está disponible en el sitio oficial del reality show y permite que cada persona proponga libremente a tres creadores de contenido.

Para participar, solo es necesario escribir el nombre, @usuario o enlace del perfil de Instagram de cada creador. El orden no representa una ventaja, ya que las tres propuestas tienen el mismo valor.

La producción explicó que esta dinámica busca conocer a quiénes quiere ver la comunidad en La Mansión VIP 2. Sin embargo, las votaciones solo funcionan como un indicador del interés del público.

¿Cuándo comienza ‘La Mansión VIP 2′ y cómo será el reality?

La Mansión VIP 2 llegará en noviembre de 2026, de acuerdo con el anuncio realizado por HotSpanish durante la final de la primera temporada. Hasta el momento, no se ha dado a conocer una fecha específica para su estreno.

El programa es una producción encabezada por HotSpanish y nació como un reality enfocado principalmente en el público digital, con transmisiones a través de YouTube.

En su primera edición, el formato reunió a diferentes creadores de contenido y celebridades dentro de una mansión, entre ellos Niurka Marcos, Alfredo Adame, Agustín Fernández, Naim Darrechi y Queen Buenrostro, quienes permanecieron aislados mientras las cámaras seguían su convivencia durante las 24 horas del día.

Los habitantes participaron en pruebas y diferentes dinámicas para obtener beneficios dentro de la competencia, mientras que el público tuvo un papel importante en el destino de los concursantes mediante las votaciones. Sin embargo, HotSpanish no ha detallado los cambios que tendrá el reality show en su segunda temporada.

La Mansión VIP contó con la participación de celebridades como Niurka Marcos y Alfredo Adame. (Foto: Lamansiónvip//Cuartoscuro).

¿Cómo fue la primera temporada de ‘La Mansión VIP’?

La primera temporada de La Mansión VIP comenzó el 12 de abril de 2026 y terminó el 10 de mayo, después de aproximadamente cuatro semanas de convivencia y competencia.

El reality inició con 16 participantes. Sin embargo, durante el programa hubo eliminaciones, abandonos y nuevos ingresos que modificaron la dinámica de la competencia.

Durante la competencia, los habitantes participaron en pruebas por la comida, retos para conseguir el cuarto VIP y dinámicas para robar este beneficio, además de fiestas y actividades que influían en la tabla de riesgo antes de las eliminaciones.

La primera temporada dejó como finalistas a Sol León, Maza Clan, Katy Cardona, Alfredo Adame y Eli Esparza. Sol León se convirtió en la ganadora de La Mansión VIP y recibió un premio de 2 millones de pesos, mientras que Maza Clan terminó en segundo lugar.