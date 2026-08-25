Julio Vázquez, eliminado de ‘MasterChef 24/7’, está feliz por salir del reality: ‘Era mucho estrés’

Julio fue el sexto lugar de 'MasterChef 24/7', y se quedó a una semana de la final. (Foto: Cortesía TV Azteca)

Julio Vázquez, eliminado de MasterChef 24/7, celebró su salida del reality a una semana de la final, pues reconoció que ya enfrentaba niveles elevados de presión y estrés debido al encierro y la competencia.

En entrevista, el participante de MasterChef aseguró que permanecer aislado también lo llevó a reflexionar y valorar más el tiempo que comparte con su familia. Para él, uno de los aspectos más complicados fue convivir durante varias semanas con personas que no conocía.

Julio Vázquez celebró su salida de 'MasterChef 24/7' pues ya sentía mucha presión. (Foto: Cortesía TV Azteca) (J A FLORES)

¿Qué dijo Julio sobre su salida de ‘MasterChef 24/7’?

Julio Vázquez, quien ganó el reto de influencers, aseguró que el encierro y la presión de la competencia fueron factores que lo afectaron prácticamente desde el estreno de MasterChef 24/7.

“Es demasiado estar con gente que no conoces, si las críticas ya son fuertes y estresantes, también debes lidiar con los tiempos, y aparte la convivencia”.

Esta situación se intensificó durante las últimas semanas, especialmente después de que se conformó el top 12 de la temporada, etapa en la que los jueces de MasterChef 24/7 aumentaron la exigencia para los participantes.

“Estoy completamente feliz aunque salí una semana antes de la final, porque logré mi objetivo y era compartir con la gente mi amor por la cocina y soportar este tipo de realities (...) Te exprime mentalmente y físicamente, pero también te ayuda a la superación personal. Hay un nervio constante, se siente un vacío, al final termina siendo una lucha contigo mismo”.

Por esta razón, el cocinero aseguró que recibió su eliminación de MasterChef con alegría, pese a quedarse a una semana de disputar la final.

“Ya no estoy en constante estrés, me sentí contento de despertar bajo la lámpara de mi cuarto (...) Siento un alivio, fue el más feliz de salir, festejé, volver a la realidad es lo mejor que hay. Gracias a que ya estoy en la casa, no descanso aún, pero ya bajó mi estrés, en la espalda ya tenía problemas, pero me voy feliz”.

Julio explicó que su tiempo aislado lo llevó a valorar más el tiempo junto a sus seres queridos: “Valoré la vida, a mi familia y aprendí a no dejar las cosas que puedes hacer hoy para mañana”, agregó.

¿Cómo nació el amor de Julio, eliminado de ‘MasterChef 24/7’, por la cocina?

El gusto de Julio por la cocina comenzó de una manera sencilla: durante las reuniones familiares en las que compartía con su papá una carne asada. En varias ocasiones, la preparación no salía como esperaban, hasta que decidió intentar hacerla por su cuenta.

“Un día le dije que estaba fea la carne, la hago yo y me quedó igual. No podía pasar, fui avanzando, mejorando, ya sabía de cortes, ya la dejaba en su punto, después aprendí de salsas tatemadas y así avancé”.

A partir de ahí, Julio se convirtió en un cocinero autodidacta y comenzó a explorar diferentes tipos de gastronomía. Entre sus favoritas se encuentra la italiana, aunque posteriormente también se interesó por la cocina mediterránea.

Aunque antes de ingresar a MasterChef 24/7 había tomado algunos cursos, aseguró que su experiencia dentro del reality representó una oportunidad para continuar aprendiendo.

¿Cuándo es la final de ‘MasterChef 24/7’?

La final de MasterChef 24/7 se lleva a cabo el domingo 30 de agosto, cuando cuatro cocineros compiten por el título de campeón de la temporada.

La transmisión en vivo comienza a las 8:00 p.m., tiempo del centro de México.

El desenlace de la competencia puede seguirse a través de: