‘Corcholatas’ azules: ¿Quién es el coordinador en defensa de la patria en Baja California Sur?

Y sin alianza con el PRI, el Partido Acción Nacional (PAN) comenzó este viernes con la presentación formal de las personas que encabezarán su proyecto de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en los diversos estados del país, rumbo a las elecciones 2027.

Así, este viernes, el PAN nombró a Francisco Pelayo como coordinador de la Patria, Familia y Libertad en Baja California Sur.

Jorge Romero, presidente nacional del PAN, destacó que la designación de Francisco Pelayo se dio por su trayectoria, competitividad y conocimiento del estado, y señaló su confianza en el trabajo territorial para fortalecer al PAN.

“Hoy estamos aquí para decirte que creemos en ti, nuestro querido hermano, don Pancho Pelayo”, apuntó Romero.

Asimismo, Pelayo agradeció al PAN por el nombramiento. “Tenemos un partido fuerte que hoy abre sus puertas para que, junto a millones de mexicanos, trabajemos para devolverle la grandeza y la esperanza a México y Baja California Sur”, dijo.

¿Quién es Francisco Pelayo, ‘corcholata’ del PAN?

Francisco Pelayo Covarrubias es actualmente diputado del PAN por representación proporcional, representa a Baja California Sur. Tiene una Licenciatura en Mercadotecnia y Ventas por la Universidad del Valle de Atemajac.

De acuerdo con su perfil profesional, Pelayo ha sido coordinador de campaña de candidatos panistas en Baja California Sur (2005-2009) y fue presidente municipal de Comondú, Baja California Sur, de 2015 a 2018.

Pelayo también fue candidato a la gubernatura de dicho estado en 2021. En 2024, fue coordinador estatal de campaña de la candidata del PAN a la Presidencia.

Pelayo tiene el cargo de diputado federal por el PAN para el periodo 2024-2027.

El proceso de nombramientos de representantes del PAN en los estados, rumbo a las elecciones intermedias de 2027, iniciaron con la designación que hizo el Comité Ejecutivo Nacional panista en Baja California Sur.

El Instituto Nacional Electoral (INE) dará el banderazo de inicio del proceso electoral 2026-2027 el próximo 10 de septiembre. Las precampañas iniciarán en la primera semana de enero y concluirán el 12 de febrero, mientras que el registro de candidaturas será entre marzo y abril.

En las elecciones de 2027 se renovarán las gubernaturas de 16 estados, entre ellos Baja California y Baja California Sur, así como Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y otras entidades.

En procesos electorales pasados el PAN ha ido en alianza con el PRI y el PRD. Sin embargo, en octubre de 2025, Jorge Romero anunció el rompimiento del PAN con el PRI y el fin de las alianzas partidistas, para marcar una nueva etapa del partido con la nueva dirigencia.