México ‘le pisa los talones’ a Cristina Pereyra: Pide a EU detener y extraditar a esposa de García Luna

México solicitó a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por su presunta participación en delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

La petición fue presentada por el Gobierno de México y se encuentra bajo análisis de las autoridades estadounidenses, detalló el periodista Arturo Ángel. La solicitud busca que Cristina Pereyra sea detenida mientras se desarrolla el procedimiento de extradición hacia México.

Estados Unidos deberá analizar la petición mexicana y determinar si procede la detención provisional y, posteriormente, el proceso de extradición.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la esposa de García Luna?

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este viernes 4 de septiembre que existe una orden de detención y extradición contra Linda Cristina Pereyra.

“Es parte de una investigación que viene de hace tiempo de la Fiscalía General de la República”, precisó Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.

La solicitud está relacionada con una investigación de la FGR sobre una presunta red de corrupción y lavado de dinero vinculada a Genaro García Luna.

México recupera 5.8 mdd ligados a Genaro García Luna

El Gobierno de México recuperó 5.8 millones de dólares de activos vinculados al exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna (2006-2012), declarado culpable de narcotráfico en EU en 2023, y destinará esos recursos a escuelas de la Montaña de Guerrero (sur), una de las regiones con mayores índices de pobreza del país.

“Hasta ahora se han podido recuperar 5.8 millones de dólares. Nuestro objetivo es que este recurso sea dedicado a escuelas en la Montaña de Guerrero”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa diaria.

La mandataria precisó que son alrededor de 100 millones de pesos (5.5 millones de dólares) que se utilizarán para ampliar la educación media superior y superior en esa región del sur de México y, de ser necesario, también atender necesidades de educación básica.

Omar Reyes Colmenares, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), explicó que el Estado mexicano recibió el pasado 25 de agosto dicho dinero procedente de la recuperación de una póliza de fianza y la liquidación de 12 propiedades en Florida (Estados Unidos) vinculadas con la familia Weinberg, relacionada con García Luna.

Los recursos fueron ingresados a la Tesorería de la Federación y todavía está pendiente la liquidación de otros activos a favor del Estado mexicano, según Reyes.

Con información de EFE