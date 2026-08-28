¿Cómo ‘viajaba’ el dinero de Genaro García Luna? UIF revela ruta entre México, Barbados y Miami

Sheinbaum aclaró que estas cantidades relacionadas con García Luna no representan dinero localizado en cuentas bancarias.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló cómo ‘viajaba’ el dinero de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad preso en Estados Unidos. La ruta incluía a México, Barbados y Miami.

La UIF identificó 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares en recursos desviados mediante una trama que incluyó contratos gubernamentales a sobreprecio, empresas fachada y triangulación de recursos hacia distintas jurisdicciones.

“Disimulaban los sobornos como un pago comercial ordinario, simulaban la materialidad de los contratos y maximizaba el volumen de recursos públicos que podían extraerse. Luego de dispersarse por medio de Barbados a jurisdicciones como Miami, Florida, entre otras. mediante operaciones entre sociedades y cuentas relacionadas con García Luna”, explicó Omar Reyes Colmenares, director de la UIF.

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que estas cantidades no representan dinero localizado físicamente en cuentas bancarias, sino la estimación del tamaño del fraude derivado de las operaciones investigadas.

“Se contrataba un equipo, nunca llegaba el equipo, pero sí se pagaba. O se contrataba un equipo que costaba 10 pesos por 100 pesos”, ejemplificó la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este viernes.

México recupera 5.8 millones de dólares ligados a García Luna

El Gobierno de México recuperó 5.8 millones de dólares de activos vinculados a la trama de corrupción del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, declarado culpable de narcotráfico en EU en 2023, y destinará esos recursos a escuelas de la Montaña de Guerrero, una de las regiones con mayores índices de pobreza del país.

Sheinbaum precisó que son alrededor de 100 millones de pesos que se utilizarán para ampliar la educación media superior y superior en esa región del sur de México y, de ser necesario, también atender necesidades de educación básica.

El titular de la UIF, explicó que los recursos recibidos son procedentes de la recuperación de una póliza de fianza y la liquidación de 12 propiedades en Florida vinculadas con la familia Weinberg, relacionada con García Luna.

Así se recuperaron millones de recursos de García Luna

Los recursos fueron ingresados a la Tesorería de la Federación y todavía está pendiente la liquidación de otros activos a favor del Estado mexicano, según Reyes.

La recuperación deriva de una demanda civil presentada por México ante una corte de Florida para recuperar activos procedentes de un esquema de contrataciones públicas vinculado con García Luna.

En mayo, un tribunal de Florida dictó una sentencia a favor de México que condenó a integrantes de la familia Weinberg, cuyos miembros fueron socios de García Luna, y empresas relacionadas a pagar 578.5 millones de dólares por el daño patrimonial ocasionado al Estado.

Además, Reyes señaló que la familia Weinberg formó parte de la estructura corporativa vinculada al exfuncionario y de una red de empresas beneficiadas con 30 contratos gubernamentales presuntamente otorgados a sobreprecio.

*Con información de EFE